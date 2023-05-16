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經濟
2023年5月16日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
互換通北向首日成交83億 涉27機構 等同內地日均成交6% 特首：兩地金融融合里程碑
拆局：助對冲利率風險 吸引外資返內地債市
譚仔：首3月見復蘇迹象 不排除加價
澳博恢復錄EBITDA 何超鳳：首季迎轉機
敏華純利19億跌15% 擬新財年添千店
炒債限有進展 港股升343點闖二萬 騰訊抽高4%帶動科網做好 「中特估」搶鏡
大摩料內銀淨息差分化 上調信行民行評級
人行：支持擴內需 幣策須精準有力
中電港售電量升2.6% 食肆用電需求增
阿里達摩院自動駕駛團隊併入菜鳥
日股東證指數撲1990年高位 巴菲特押注 今年升13%跑贏美股
微軟收購動視暴雪 獲歐盟批准
Bing引入AI聊天功能 上月市佔意外下滑
張兆聰：恒生中銀估值低 中長線值博
劉宇亮：恒指近期窄幅波動 波幅六七月將擴大
梁天卓：「利誘」年輕一輩生育 經濟好處要夠多？
太空垃圾氾濫 解決問題極度棘手
技術取勝：潤啤反彈料56.5元有阻力
何民傑：濠賭股受惠港旅遊復蘇
劉思明：電動車股呈強 鋰電板塊動力持續
周顯：租金與豪宅成升巿火車頭
湯文亮：辣招減租盤量 租金飈
天瀧特色戶逾億沽 呎價5.5萬雙破頂 頂層4房連平台易手 8日累售13伙吸金6億
戈林董事屋售1.15億元
瓏珀山2期入伙 1期現樓曝光
內地茶店7萬租旺角300呎舖
長江中心二期首錄預租 內企租半層樓面
北亞策略主席21 BORRETT單位18萬租出
周顯：租金與豪宅成升巿火車頭
【明報專訊】同一個地產代理界的猛人飯局吹水。他有幾猛？總之頭三名應該沒他份，但十名肯定在內，也許前五名都有他的身影吧。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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