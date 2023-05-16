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經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：恒指近期窄幅波動 波幅六七月將擴大

【明報專訊】港股恒生指數在最近35個交易日，在一個相對狹窄的範圍內波動了1366點，往績亦顯示在4月和5月經歷這種狹幅震盪後未來幾個月可能會出現更大的波動範圍，在6月、7月有機會提升至2000至3000點的波幅。

在4月份，中國金融板塊表現優於市場，而科技板塊則表現最差。上周開始情况發生了變化，科技板塊表現良好，而中國金融板塊表現不佳。由於恒生指數處於狹幅範圍內，這表明板塊輪動的情况。

恒生指數在2023年的最低點為18,829點，最高點為22,700點，目前的範圍為3871點。過去3年，恒生指數的平均年波動幅度為9002點，而過去10年則為7286點。近年來，由於更多的科技股被納入指數，恒生指數的範圍擴大了。

假設今年恒生指數從其上限範圍增加3000點，將達到25,700點。相反，如果今年從其下限範圍下跌3000點，將達到15,800點。

投資者可留意天然氣板塊

另外，應用黃金比例，將去年低點14,597點和今年高點22,700點進行比例計算，相應的水平：0.382 - 19,600點；0.5 - 18,600點；0.618 - 17,700點。0.382的回撤水平與最近觀察到的約19,500點的窄幅支持密切相關。在周一，市場在觸及該支持位後上漲了300多點，這表明該支持位的重要性。

板塊方面，中國石油天然氣（滬：601857）開始調漲居民天然氣價格，上調幅度為基準價格的15%，年度漲幅為9.5%。此外，山東、四川、河北等多個省份也相應調漲住宅電價。預計在5月至6月期間，更多省份將跟隨調漲天然氣，投資者可留意該板塊。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]

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