明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阿里達摩院自動駕駛團隊併入菜鳥

【明報專訊】外電報道，阿里巴巴（9988）旗下達摩院的自動駕駛研究團隊，已全部併入菜鳥集團，並引述阿里雲發言人確認消息。據內媒報道指出，達摩院不再保留業務和團隊，意味阿里自動駕駛業務將進入一個新階段，或從過往的實驗室前沿科技探索，轉入實際場景應用。阿里昨日收報85.45元，全日微升0.9％。

阿里影業阿里健康非執董辭任

阿里於2017年成立研究所「達摩院」，首3年承諾投資逾1000億元人民幣， 研究領域包括量子計算、機器學習、自然語言處理、人機自然交互、晶片技術等多個領域。達摩院2020年曾推出自研物流機械人「小蠻驢」，菜鳥為主要客戶之一。當中的L4無人駕駛系統由達摩院開發，無人車 「小蠻驢」可服務最後3公里的快遞、外賣、生鮮配送，目前已進入內地200多個高校和社區，車隊規模突破500輛。而市場亦曾傳出菜鳥集團計劃明年初來港上市，預計集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。不過，計劃尚未敲定，仍存在變數。

另外，阿里巴巴影業（1060）宣布，劉政昨日辭任非執行董事，以專注於阿里巴巴集團之其他工作事宜；其職位由阿里巴巴集團戰略發展部總裁董本洪接任；阿里健康（0241）亦宣布，李發光已提呈辭任非執行董事，並委任阿里巴巴控股資深財務總監黃佼佼接任非執行董事。

相關字詞﹕菜鳥 自動駕駛 阿里

上 / 下一篇新聞