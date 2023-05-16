人行：支持擴內需 幣策須精準有力

人行在首季報告提及貸幣信貸時，由「合理平穩增長」改為「總量適度，節奏平穩」，滿足實體經濟有效貸款需求時，加入「引導金融機構把握好信貸投放節奏和力度」的表述。在結構性貨幣政策的描述，亦由去年第四季的發揮政策工具的「激勵引導作用」，改為「聚焦重點、合適理度、有進有退」。

次季GDP增速或明顯回升

今年4月通脹按年只升0.1%，引起市場對內地或出現通縮的憂慮，人行報告指當前內地經濟仍在恢復，有效需求不足，第二季通脹可能繼續保持低位，不過隨着政策效果持續顯現，市場需求穩步恢復，料對價格的帶動會逐步增強，下半年通脹中樞有望溫和回升，中長期不存在通脹或通縮的基礎；又提及在低基數下，第二季GDP增速或明顯回升。

去年存款快速增長趨勢延至今年，截至4月底存款和廣義貨幣（M2）按年均增12.4%，市場憂慮或反映居民和企業不願消費和投資。人行解釋去年加強逆周期調節，穩增長配套資金先行部署令相應金融數據領先於經濟數據。銀行信貸投放加快，但疫後實體經濟生產流通、消費需求等恢復滯後令貨幣持有量和預防性儲蓄存款上升，而理財產品打破剛兌，也令企業和居民資金回流至存款。不過人行認為，隨着疫情消退，將提升居民消費和投資意願。

此外，人行昨進行中期借貸便利（MLF），利率連續9個月維持在2.75厘，意即本月貸款基準利率很大機會保持不變。不過人行投放額為1250億元，扣除到期額相當於淨投放250億元。