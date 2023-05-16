大摩料內銀淨息差分化 上調信行民行評級

經濟復蘇不平均影響內銀

大摩指出，內地經濟復蘇的不平均，將反映在銀行表現，該行預期投資相關信貸需求將逐漸放緩，零售信貸需求則會回升，幫助市場化零售銀行的淨息差反彈；投資信貸需求則來自數據中心、新能源和農業升級，或使郵儲銀行（1658）類型的銀行受益；不同地區的信貸需求繼續存在顯著差別，來自浙江、江蘇和四川的需求更為強勁。

信貸質素方面，大摩則預期零售和房地產貸款將會有所改善，惟基建和工業信貸則溫和轉差。

大摩認為，以上經濟復蘇不平衡的因素，將令投資者首選估值低和股息率高的銀行，下半年則看重零售業務較重的銀行，重申在A股上市的寧波銀行為其首選。H股上市銀行方面，大摩則上調中信銀行（0998）評級，由「低配」升至「與大市等配」，目標價升1倍至4.9元，民生銀行（1988）評級亦由「等配」升至「超配」，目標價升65%至4.3元，因為經濟下行風險降低，有助他們繼續消化風險，降低信貸成本和推動業務增長。不過大摩指光大銀行（6818）和重慶農商銀行（3618）近期缺乏增長動力，均下調評級至「低配」。