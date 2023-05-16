明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大摩料內銀淨息差分化 上調信行民行評級

【明報專訊】去年內地為刺激經濟和樓市而下調貸款基準利率，拖累部分國有大行淨息差下跌，影響淨利息收入。內地今年初自疫後重啟經濟，摩根士丹利發表報告，指出即使今年復蘇不平均，但也足以幫助內地銀行在今年下半年穩定淨息差，並預期內銀淨息差表現會更為分化，上調部分較市場化的中小銀行淨息差預期，惟溫和下修部分國有大行淨息差預期。總體而言，在經濟重啟帶動下，大摩上調借貸利率、需求和貸款質素的假設，並相應上調多間銀行的目標價。

經濟復蘇不平均影響內銀

大摩指出，內地經濟復蘇的不平均，將反映在銀行表現，該行預期投資相關信貸需求將逐漸放緩，零售信貸需求則會回升，幫助市場化零售銀行的淨息差反彈；投資信貸需求則來自數據中心、新能源和農業升級，或使郵儲銀行（1658）類型的銀行受益；不同地區的信貸需求繼續存在顯著差別，來自浙江、江蘇和四川的需求更為強勁。

信貸質素方面，大摩則預期零售和房地產貸款將會有所改善，惟基建和工業信貸則溫和轉差。

大摩認為，以上經濟復蘇不平衡的因素，將令投資者首選估值低和股息率高的銀行，下半年則看重零售業務較重的銀行，重申在A股上市的寧波銀行為其首選。H股上市銀行方面，大摩則上調中信銀行（0998）評級，由「低配」升至「與大市等配」，目標價升1倍至4.9元，民生銀行（1988）評級亦由「等配」升至「超配」，目標價升65%至4.3元，因為經濟下行風險降低，有助他們繼續消化風險，降低信貸成本和推動業務增長。不過大摩指光大銀行（6818）和重慶農商銀行（3618）近期缺乏增長動力，均下調評級至「低配」。

相關字詞﹕內銀股 淨利息收入 淨息差 經濟

上 / 下一篇新聞