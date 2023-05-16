炒債限有進展 港股升343點闖二萬 騰訊抽高4%帶動科網做好 「中特估」搶鏡

明報記者 陳偉燊

港股昨日成交額達1016億元，較上周五減少約11億元。至於港股通昨日則錄得「北水」淨買入16.53億元，當中，騰訊將於明日（本周三）公布季度成績，「北水」淨購入高達11.92億元，而騰訊昨日股價單日抽高3.9%。阿里巴巴及美團亦獲追捧，分別上升0.95%及3.41%。

分析：短期或未能擺脫上落市

「中特估」亦表現轉好，內銀股方面，郵儲行（1658）、交行（3328）及中行（3988）全部升逾2%；內險股中，太保（2601）及平保（2318）升幅更大，分別抽高4.59%及3.85%。內地A股市場則全面造好，深圳成指及上海綜指分別升1.57%及1.17%。

永裕證券董事總經理謝明光表示，由於港股市場在昨天早段下跌後，並於近中午呈回升，A股市場亦見向好，有說法指出，這或與美國兩黨就債務上限談判取得進展有關，他不排除早有「春江鴨」洞悉先機參與入市。價值偏低的中概股本身業績不俗，在現水平亦吸引到投資者入市買入。但是他初步所見，港股升抵20500點便見回軟，料短期內未能夠擺脫上落市格局。

普樂師首日跌25% 易點雲未足額

新股內地營銷服務商普樂師集團（2486）昨天首日上市，收市報7.99元，較上市價10.6元低24.6%，每手200股未計手續費，賬面要蝕522元。

此外，昨日起招股的一站式辦公IT服務商易點雲（2416），據稱公開發售部分尚未足額認購，只錄得孖展認購1620萬元而已。從遠東宏信（3360）分拆上市的設備運營服務提供商宏信建發（9930），同日起招股，錄得的孖展額更少，只有461萬元。其與易點雲一樣，公開發售股份未獲足額認購。