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經濟

澳博恢復錄EBITDA 何超鳳：首季迎轉機

【明報專訊】澳門博彩（0880）昨日公布首季度業績，股東應佔虧損達8.69億元，較去年同期虧損12.82億元有所收窄。季內的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）更由負數轉正數，達到3100萬元。眾項目中，新建成的上葡京尚處於虧損狀態，LBITDA達2.3億元，較去年同期的2.16億元LBITDA略增。

至於新葡京方面，則扭虧為盈，錄EBITDA達1.56億元。包括葡京、回力海立方及應佔十六浦娛樂場等自行推廣場方面，亦扭虧為盈，錄得EBITDA達2.62億元。在自行推廣場的分類中，該集團首次將十六浦娛樂場列入自行推廣場，十六浦為澳博及實德環球（0487）經營，並由澳博持有控股權。原有東方及海島兩家自行推廣場，則結束營運。衛星場數目在新賭牌下，由14間縮減至9間，季內由盈轉虧，LBITDA達1.05億元。

持現金48億 負債285億

按業務劃分，貴賓博彩業務的毛收益按年跌41.6%，只餘2.01億元；中場博彩的毛收益則達到34.35億元，按年大增67%；角子機博彩的毛收益增幅更大，高達81.3%，高見2.52億元。非博彩業務如酒店、餐飲及零售等業務季內的毛收益則按年增長56.9%，高達2.95億元。

截至3月底止，澳博手持現金47.76億元，債項為285.18億元。自去年中完成再融資，尚有33億元未提取。季內的資本開支為3200萬元。澳博主席及澳娛綜合常務董事何超鳳表示，經歷數年來疫情的挑戰，澳博於今年第一季度迎來轉機，經調整EBITDA回復盈利。澳博的博彩及非博彩收入在季內均錄得重要增長，特別是當上葡京綜合度假村在市場不斷擴大下全面啟用，預期團隊的努力未來將收獲更大的回報。根據第二季度初期業績顯示，他們有理由對公司及澳門的前景感到樂觀。

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