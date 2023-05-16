拆局：助對冲利率風險 吸引外資返內地債市

外資持內地債券減兩成

內地利率互換市場去年成交量為20.97萬億元（人民幣，下同），是投資者管理人民幣利率風險重要工具，而過去境外投資者只能在離岸市場通過非交割人民幣利率互換管理利率風險，產品流動性較差而且對冲成本較高。王良享指出，境外對冲合約無法完全反映境內息價，而且境外使用離岸人民幣（CNH）與境內持有債券的人民幣（CNY）匯率不同，使用利率也有差異，未能完全對冲存在基本風險。

去年美國加快加息，中國國債對美國息差由正轉負，令外資持有內地債券總額由1月底的歷史高位逾4萬億元，減少逾兩成，降至今年4月底不足3.2萬億元。人民銀行認為，互換通可便利外資使用利率互換管理風險，有助平緩資金跨境流動。

王良享認為，互換通對吸引外資大舉回到境內債市，可提供很大幫助，外資多持有長期限債券，過去兩至三年內地利率偏低，預料外資會利用互換通對冲內地利率回升帶動債券價格下跌的影響。目前從國債孳息率和人民幣走勢顯示，近期仍未見外資流入境內債市，近日內地銀行下調部分存款利率，市場預期內地仍有減息空間，因此或要在今年底外資交易境內債券才會回升。

昨日通過匯豐參與互換通交易的鼎亞多策略投資母基金聯席首席投資官袁碩表示，他們可以互換通更有效管理內地債券的利率風險，提升了人民幣計價投資產品的吸引力。CSI資本管理董事施亮則指，隨着在岸金融衍生品市場開放，風險管理將會更為暢順，期待內地固定收益資產市場的龐大潛力持續釋放。