互換通北向首日成交83億 涉27機構 等同內地日均成交6% 特首：兩地金融融合里程碑

【明報專訊】香港與內地利率互換市場合作機制「互換通」於昨日首推出，初期先行開通北向交易，允許香港及海外投資者通過互聯互通參與內地銀行間金融衍生品市場。開通首日共有27家境外機構參與，分別有14家坐盤及13家客盤，涉及名義總值約82.59億元（人民幣，下同）。以內地利率互換市場目前交投規模而言，互換通北向交易首日市佔率已約達6%，市場各界看好互換通增長潛力及穩定外資投資內地債市的作用。
明報記者 鄺海盈、歐陽偉昉
根據人行披露的數據顯示，今年首季人民幣利率互換市場達成交易8.4萬宗，名義本金總額8萬億元人民幣。以今年首季59個交易日計，日均成交名義本金額約1356億元。換言之，互換通北向交易首日，外資已佔內地利率互換市場約6%。
港交所（0388）指出，債券通自2017年推出後，國際投資者持有中國債券資產規模從同年6月的8000多億元，增長至去年12月的3.4萬億元，最高峰值時錄4萬億元。有交易員認為，境外投資者持有的利率互換合約的規模將會比持中國債券更大，預期投資者對參與內地利率衍生品市場比債券市場更有興趣。有外資交易員指出，內地的利率互換的平均買賣差價遠較離岸為低，7天期內地的回購利率掉期的平均買賣差價為0.25個基點，離岸則為1.5個基點，而一年期7天期回購掉期的平均每日交易量約為離岸的10倍。
人行：中央重視提升港金融中心地位
行政長官李家超出席互換通上線儀式致辭表示，「互換通」北向交易將正式推出，象徵着兩地金融市場融合的重要里程碑，首次在金融衍生工具領域引進互聯互通安排。「互換通」將與債券通產生協同效應，讓境外投資者對接投資者通過衍生品管理人民幣利率風險的需求，進一步釋放境外投資者投資內地資本市場的潛力。人民銀行副行長潘功勝出席同一場合時表示，近一年來，人行與香港監管部門合作，推進制度建設及準備工作。「互換通」的推出是中國金融市場對外開放進程之一，體現中央政府對於鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，以及支持香港長期繁榮、穩定的堅定信心。
歐冠昇：開放南向仍需一些時間
港交所行政總裁歐冠昇稱，首階段開放「北向互換通」，至於南向方面，則仍需要一些時間，以確保系統運作順利，未來將引入更多元素適時推出「南向互換通」。參與機構之一匯豐公布，協助鼎亞（Dymon Asia）和CSI Capital Management Limited等數家亞洲領先的投資管理公司完成市場上首批交易。中銀香港（2388）亦表示，順利與包括銀行及券商在內的16間境內報價商達成多筆交易，交易逾10億元；工銀亞洲表示，首日全面參與了交易、清算、結算業務。