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經濟
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香港地產

雨後主打細戶 「機關」方便生活

【明報專訊】樓市在本港和內地通關、經濟復常效應帶動下，今年第一季起明顯復蘇，不少發展商均把握時機推出新盤。過去在本港主力發展工商物業的星星地產（1560），也趁旺市推售在香港的首個住宅項目、位處元朗的雨後；除主打適合小家庭的1房和2房戶型，項目以用家角度打造精緻家居，廚房、浴室配套加入不少隱藏式機關，增加收納空間，務求在新盤戰中脫穎而出。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

雨後位處元朗宏業西街21號，樓花期約7至8個月，屋苑距離港鐵朗屏站約5至8分鐘步程，附近有不少民生商店及大型商場，生活及交通配套發展成熟。雨後提供335伙，標準樓層每層17伙，戶型涵蓋開放式至3房戶，其中1房、2房戶型各佔近四成；項目3月推出至今，累積售約155伙，佔項目單位總數近45%。

今次展出3個交樓標準示範單位，其中以22樓B室為藍本的1房示範單位，實用面積372方呎；以22樓Q室為藍本的2房示範單位， 實用面積454方呎。

上述兩款單位的廳、房開則方正，雖然和不少近年新盤的500方呎以下單位一樣，雨後細單位同樣採用開放式廚房設計，但在櫥櫃中加入不少隱藏式收納空間。

廚櫃部分抽屜可用腳開啟

首先，1房、2房單位的開放式廚房均採用L形廚櫃，雖然空間不大，但吊櫃內加入下降式抽屜層架，可擺放調味料或其他瑣碎煮食用品。至於廚櫃下方，設有現時很多新盤均有配置的摺枱，並加入多個隱藏式儲物架，以及在廚櫃最下位置，加入可用腳開啟的抽屜，方便住戶用盡廚櫃空間。雖然廚房配置的電磁爐只屬單頭設計，但發展商同時配備七合一微蒸烤焗爐，可烹調大部分料理。

浴室設收摺式晾衣架及污衣袋

浴室方面，除常見的鏡櫃外，亦添加儲物櫃，大幅增加收納空間，同時設有一系列隱藏式機關，包括在上方加入收摺式晾衣架 ，以及在下方特設收納污衣袋的空間。臉盆下方收納櫃亦設隱藏式儲物抽屜，以及特別供小朋友使用的腳踏，都屬較少見的配套。

距朗屏站約5至8分鐘步程

3房示範單位以22樓E室為藍本，實用面積717方呎，採傳統梗廚設計，但廚房、浴室同樣設有與細單位相同的機關。值得留意是，連同特色戶計，項目只有約10%單位屬3房戶型，但多處單邊位置，所以主人房特別採曲尺窗設計，以增加主人房的觀景視野。 此外，所有戶型的露台都與工作平台、冷氣機平台的面積合併，令露台面積達38方呎，空間更實用。

雨後的住客會所設備亦算完善，不乏較大型的運動設施，包括超過25.5米長的戶外游泳池、攀石場、單車徑及約110米長的戶外跑道等。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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