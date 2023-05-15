馬泰陽：樓市稍喘 長遠需求仍強

值得注意，4月新批出的按揭保險宗數及金額均出現下跌。據香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年4月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為4010宗，按月減少28.3%；而4月錄得的成交金額為224.13億元，按月減少約27.5%，宗數及金額均連升2月後回落，並為3個月新低，反映用家市場的承接力略為回軟。

此外，4月份辣稅亦有下跌，據稅務局最新公布，4月份三大住宅辣稅（包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD）合共錄得280宗，按月減少25.5%，但仍為10個月以來的次高；而上月的稅款收益共錄得約7.639億元，按月減少約4.6%。

若以3項的辣稅劃分，反映非本港或公司買家的買家印花稅（BSD）於4月錄得71宗，較3月份的92宗跌約22.8%，其跌幅為3項辣稅中最少，宗數為3個月以來次高。反映投資者入市的15%新住宅印花稅（DSD）於4月錄得196宗，較3月的260宗減少64宗，按月下跌約14.6%，但仍為10個月來的第二高。至於反映短炒個案的SSD，4月份僅錄13宗，比起3月24宗大跌約45.8%，按月跌幅為3辣稅之中最大。

雖然以上數據反映近月樓市稍為回落，不過相信只屬短暫調整。畢竟本港樓市基調良好，加上政府積極推出「搶人才」計劃，以及新港人可享先置業後退稅的優惠，長遠潛在需求龐大，成為樓市新一波的動力。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]