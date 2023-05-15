廖偉強：網絡威力成代理爭勝關鍵

現今的網絡世代，任何人或事，只要具備賣點，或打造了優質的品牌，就有機會成為市場的焦點；例如一間餐廳，成為了有口碑的品牌，外地遊客就會慕名而來。就算是一家名不見經傳的餐廳，能吸引網民注意並爭相貼文，同樣亦有客人遠道而來品嘗。

不過，在這網絡世代，成功的品牌要保持優勢，必須不斷改革及宣傳推廣。時代不斷變遷，客人的要求不斷改變，高質素的產品亦難免會有被客戶忘記的一天，所以定時革新變化。

地產代理作為中介的角色，除了能夠滿足買家及業主所需之外，更重要是提高服務質素，以及因應客戶而作出改革，客戶才會繼續給予生意機會。尤其是現今的香港，地產代理需要面向內地發掘商機。這幾年香港人移民他方的數量不少，政府及內地適時推出各項措施來應對問題，例如推出「高才通」計劃，以及其他的吸納移民的政策，令內地人來港的數量開始增加，這批內地人到港後必須尋找居所，地產代理自然加大力度去爭取這批客戶。在此環境下，傳統尋找客源的方法已經顯得過時，反而借力社交媒體去尋找客源，就是不可逆轉的大趨勢。「淄博燒烤」是網絡和社交媒體威力無窮的寫照，事實上，網絡世界已漸成地產代理的主要吸納客源的渠道，如何在當中脫穎而出，就要看代理的賣點和策略。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]