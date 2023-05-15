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經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：油價急跌 息魔通脹難肆虐

【明報專訊】踏入5月，國際油價大幅回落，5月2日單日下挫4%，預計息魔及通脹被綁手綁腳，再難以肆虐。油價低企，無力推動通脹，聯儲局毋須加息去壓制通脹。

5月2日國際油價急挫5%，見逾5周新低。倫敦布蘭特期油下試每桶75美元，7月合約收報75.32美元，下跌3.99美元，跌幅5%。紐約期油6月合約收報每桶71.66美元，跌4美元，跌幅5.3%，其後續跌。

油價是通脹主要成因之一，假如高高在上的話，將會刺激到聯儲局加息對付通脹。屆時全球人們消費以至樓市及股市等投資市場，一概「無運行」進入跌浪，形成世界資產縮水，影響全球消費市場以至經濟向下走。過去一年多，便是油價上升通脹肆虐，美國唯有大幅加息及增產石油應對，世界各地苦不堪言，投資市場亦普遍受傷倒地，輸家處處。

現在油價拾級而下，紐約期油跌至約71美元水平，美國又已加息加至逾5厘，息口應該見頂。通脹低，息口降，大利投資市場，全球大城市的股市及樓市將會受惠，即使不反彈亦有機會擺脫跌勢，有利投資者。

美經濟趨放緩 料第4季減息

由於全球加息厲害，部分大型企業亦感受到盈利下降及經濟放緩，紛紛以裁員減薪應對未來困境，就業市場逐漸降溫，聯儲局似乎對未來加息採取觀望態度。市場預期美國今年內會暫緩加息，甚至去到第三、第四季進入減息時間，將會令全球樓股投資者受惠。

遭到過去一年世界各地樓市股市跌浪洗禮的投資者，有望獲得市場轉勢向上的益處，將會享受到升市機會，一洗過去一年跌市頹風。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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