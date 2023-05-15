何啟聰：急回後博反彈 平保購13858

【明報專訊】港股上周五先升後回，恒指高位曾升逾百點至19,800點以上，但其後反覆回軟，低位曾挫近150點，收市仍跌逾百點，連跌4個交易日。「中特估」熱潮降溫，內險股高位持續回落。中國平安（2318）仍未止跌，上周五低位曾跌逾3%，暫守55元。如看好平保可以反彈可考慮平安認購證（13858），行使價70.05元，2023年6月到期，實際槓桿約15.2倍。金屬股同時捱沽，中國鋁業（2600）上周五曾跌逾8%，險守4元關口，收市跌逾半成。洛陽鉬業（3993）同樣曾跌逾8%，收市保持逾7%的跌幅，連跌4個交易日。金屬股早前未受惠「中特估」概念，資金趁跌市考慮相關認購證。看好中鋁，或可考慮中鋁認購證（14481），行使價4.73元，2024年3月到期，實際槓桿約2.9倍。看好洛鉬，則可留意洛鉬認購證（21466），行使價4.48元，2023年7月到期，實際槓桿約5.9倍。
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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管
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