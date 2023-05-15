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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：元宇宙非玩完 只時間未到

【明報專訊】可能人工智能的勢頭太強勁，加上媒體不斷質疑元宇宙的發展，最近和不少創科朋友傾開都會涉及一個問題；元宇宙是否已完了？

在2021年底facebook母公司改名為Meta後，元宇宙即變成全球創科界及Wall Street一個熱門名詞。但因這個概念不管其底層基建、頂層政策、商業模式及用戶認知都十分模糊。當人們實際體驗時，他們發現這個產業並不是他們想像中的樣子，加上其商業轉化速度跟不上投資者的期望指數，市場有這樣的懷疑也是十分合理的。

據外媒Business Insider報道，Decentraland是一個資金充裕、去中心化、基於加密貨幣的元宇宙產品，但其「13億美元生態系統」中每日活躍用戶只有約38人。儘管Decentraland對此數字提出異議，聲稱擁有每日8000活躍用戶，但這仍只相當於大型在線遊戲參與人數的一小部分。而元宇宙提倡者Meta也不太好，據Mashable報道，Horizon Worlds的月活躍用戶不足20萬，遠遠沒有Meta設定的2022年年底50萬的目標。

同時部分企業亦開始對元宇宙項目削減資源，微軟於2023年1月關閉了其虛擬工作空間平台AltSpaceVR，解僱了「工業元宇宙團隊」的100名成員，並對HoloLens團隊進行了一系列削減。迪士尼於3月關閉了元宇宙部門，沃爾瑪也停止了在Roblox的元宇宙項目。而Meta似乎亦已把資源投放在研究人工智能，儘管Meta在元宇宙項目投入了超過千億美元的研究和開發，但已不再向廣告商推銷元宇宙的服務了。

科企開始削元宇宙資源

但筆者卻認為元宇宙絕對不是玩完，只有時間未到。上星期筆者在灣仔會議展覽中心舉辦的Retail Expo作了有關分享。隨着科技的不斷進步和人們對虛擬世界進行持續探索，元宇宙逐漸成為了一個嶄新的消費市場。作為一個物理世界級虛擬世界的載體，它可以讓人們以虛擬身分進入其中，參與各種虛擬活動和互動，滿足用戶的各種需求，包括社交、娛樂、教育、工作、購物等。例如，用戶可以在虛擬商店中試穿衣服、體驗產品，並與其他消費者進行互動和討論。這種購物體驗將顛覆傳統的線下購物模式，成為未來零售業的主流。

品牌好像H&M、Gucci、Forever 21及Nike等在元宇宙品牌推廣及銷售已有不錯的成績。Nike收購了數字運動鞋公司RTFKT，以幫助他們進軍NFT領域。去年4月，Nike和RTFKT Studio在Nikeland推出了CryptoKicks Dunk Genesis，這是一個包含2萬個非同質化代幣（NFT）鞋子的系列，可以在元宇宙中購買並穿在你的Avatar虛擬人上。總共600雙NFT運動鞋在短短的6分鐘內售罄，創造了310萬美元的總收入。

Z世代才是未來元宇宙消費者

元宇宙消費是一個新興的消費模式，它將對未來的零售業產生深遠的影響。消費者可以直接與品牌進行互動，了解產品信息和品牌價值觀。這樣一來，品牌就可以更加直接地與消費者進行溝通和銷售，減少中間環節的成本和風險。同時，元宇宙中的虛擬商店和產品也可以透過區塊鏈技術進行管理和交易，實現更加透明和安全的交易過程。

筆者認為隨着科技進步，數字文明必然出現，只是不知道那時是否還叫做元宇宙而已，現在絕不能蓋棺定論。但有一點可以肯定的是我們的Z世代才是未來元宇宙的消費者，元宇宙何去何從應由他們決定。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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