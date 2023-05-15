活期存息高見7厘 留意限制

明報記者 劉敬華

近年銀行為吸納新資金、招徠新客戶，又或是推廣電子銀行服務，不時推出各式各樣的存款優惠，惟優惠大多集中於定期存款，如以新資金敍造定存優惠、網上開立定存優惠及兌換外幣敘做定存優惠等。敘做此類定存雖可獲取高息，但一旦有緊急資金需求要中途取消定存，便需支付手續費，近期有部分銀行針對此點，推出活期儲蓄存款優惠，即使於優惠期內提早提取部分存款，最壞的情况只是沒法獲得額外高息優惠，並不會被罰手續費。

優惠利率或漸進式增加

然而，此類活期存款優惠標榜的高息優惠，大部分並非可於優惠期首月即享，如是次比較的5家銀行活期存款推廣優惠中，只有星展e$aver存款推廣優惠可於存入合資格新資金後即月享額外高息，其他則以分階段漸進式提升優惠利率，以交銀香港個人戶「高息儲蓄存款」推廣計劃為例，於成功登記優惠後，並符合相關存款增長金額要求，第1階段獲得額外年利率為2厘，第2階段獲得額外年利率為3厘，要待至第3階段所獲的額外年利率方會提升至4厘，而3個階段的額外利息將於今年10月內存入合資格客戶的港元儲蓄存款帳戶，或港元支票活期存款帳戶。

星展的e$aver存款推廣優惠適用於新客戶及現有客戶，新客戶於優惠期內最高可獲5.5厘優惠年利率，現有客戶最高亦可獲5厘。於5月份開立或晉升至星展豐盛理財或DBS Account的新客戶，最少存入2.5萬美元的合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，維持合資格新資金不少於2.5萬美元或以上至今年7月31日，並於成為新客戶日期起計第7天至今年7月31日期間維持不少於20萬港元或其等值（適用於DBS Account），或不少於100萬港元或其等值（適用於星展豐盛理財）的每月個人理財總值，方可於今年5月至7月期間獲5厘美元活期存款合計年利率，當中包括美元基本儲蓄存款年利率0.001厘及額外優惠年利率4.999厘，如期內為該行出糧或持有按揭之客戶更可於今年5月至7月期間額外獲0.5厘利息，即最長為期3月個月最高可獲5.5厘美元活期存款優惠年利率。

要留意的是，每位客戶只可獲此推廣優惠一次，而e$aver額外利息及Level-Up額外利息將於今年10月31日或之前，直接存入符合資格的新客戶或晉升客戶之多種貨幣儲蓄戶口。

或實際只有1個月獲最高息

若僅比較各優惠提供的最高年利率，以信銀國際「大富翁存款」的新客戶最高可獲7.28厘的額外年利率，現有客戶最高亦可獲6.88厘額外年利率，最受市場關注。要獲得逾7厘的優惠年利率，須為該行新客戶，同時需於截至今年5月30日止的登記期內成功登記，並且於登記期內存入1萬元或以上的新資金，方可由登記日至今年6月30日期間獲1.48厘額外年利率，而由今年7月1日至31日期間可獲1.58厘額外年利率，待至今年8月1日至31日期間方可獲7.28厘額外年利率，即實際只有1個月可獲逾7厘優惠年利率。渣打「高息馬拉松活期存款」及建行亞洲「月月增息儲蓄戶口」，也同樣即使符合獲得優惠條款，亦要待至該存款優惠期的最後1個月，方可獲5厘或以上的優惠年利率。

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