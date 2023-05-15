溫傑：中電信具收息與增長潛力

首先，集團已不再是只賣移動和寬頻服務的傳統電信商，投資邏輯絕非單單是更多人用5G而推升ARPU（每戶平均收入），數字經濟和B2B市場才是重點。

中電信共有兩項業務收入，包括：（1） 服務收入及（2）出售商品及其他收入，兩者合稱經營收入，前者佔比超過9成。而在服務收入當中，主要包括：（1）移動通信、（2）固網及智慧家庭，以及增長最快的（3）產業數字化。今年首季集團經營收入和服務收入增長繼續保持強勁，分別達9.2%和7.7%。公司股東應佔利潤為接近80億元人民幣，按年增長10.5%。

上文提到的B2B產業數字化業務，集團2022年及2023年首季度相關收入增長均有19%左右，拉動整體收入增長作用愈加明顯。另外集團現時是中國以收入及機架數計最大的數據中心（IDC）運營商。管理層預計，2023年產業數字化收入保持快速增長，目標未來3年（即2025年）此業務的收入佔比達35%以上。

此外，投資者普遍對雲業務較有興趣。集團去年雲收入579億元人民幣，同比增長108%，自2020年起持續翻倍增長（2021年按年增長為102%），規模在內地三大電信運營商中仍然排列第一。管理層已定下目標，天翼雲今年收入要達1000億元人民幣。

基礎業務收入穩健增長

至於基礎業務（指移動與固網及智慧家庭），今年首季集團移動通信服務收入同比升3.2%，5G套餐用戶滲透率進一步升至71%，移動ARPU持續增長，未來集團將繼續促進5G用戶登網，通過提升應用體驗，以滿足客戶個人信息化需求。同期固網及智慧家庭收入同比升5%。除了持續升級寬頻及豐富家居智能產品服務外，集團亦將產品服務向社區及鄉村延伸。透過賦能智慧家庭、智慧社區和數字鄉村，可望拉動整體基礎業務及ARPU健康增長。

總體而言，集團向企業客戶提供更多元化的產業數字化服務，成為未來業績的主要增長引擎；而基礎業務的產品服務也通過融合雲、AI等新技術持續升級，為個人和家庭客戶提供嶄新信息服務。

集團同具增長及收息概念，一方面業務受惠產業數字化增長，支持股價表現。與此同時，集團去年派息率進一步升至65%，且開始宣派中期息，現時息率約5厘。值得留意的是，集團於2021年承諾當A股發行上市後3年內，每年以現金方式分配的利潤將逐步提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上，息率有一定保證。中電信可作為組合的核心之選，每次回落均值得吸納。

（筆者為證監會持牌人，並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]