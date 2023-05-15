王良享：撥備恐升放貸料放緩 美銀行股宜暫避

這個報告雖然於上周二才公諸於世，但相信聯儲局在前周四議息時已經知悉其結果，因此聯儲局諸委員才有膽發出一個相對鷹派的會後聲明。因為由於區域銀行危機所引致的整體信貸收緊似乎並不如想像中惡劣。

美商業房貸不樂觀 中小行或減值

不過，正如筆者上幾周提及，商業房地產貸款及按揭債券市場非常不樂觀。74%受訪銀行指建築貸款信貸收緊，比去年第四季多5%；而65%受訪者則指家庭房屋按揭貸款的信貸收緊，比去年第四季多8%。

明顯地，銀行對商業樓宇貸款及發展商貸款市場已經非常擔心。在美國，此類貸款約有65%是由區域銀行提供，更多壞帳自然令更多中小型銀行的資產減值。上周筆者提及的下一個沽空目標西太平洋銀行（PacWest Bank），其股價一周跌19.4%。

美國區域銀行危機縱然不再擴散至大型銀行，令整個信貸環境不致大幅度惡化，但是撥備上升與低貸款增長無可避免，應暫避。

工行建行吸引 成美銀行股代替品

相反地，中國內地銀行不受此波危機牽連，信貸質素無變壞，亦無加價（增加息差，即spread）的壓力，會是在美國有可能出現輕微衰退時不太受影響的資產。上周外電報道內地銀行短期內可能會受指引下調短期定期存款利率的自律上限，所包含的存款將為1天至7天期的「通知存款」及可議價的「協定存款」，下調幅度約在0.3厘至0.5厘之間，此舉一方面可以減低內銀的資金成本，增加淨息差收入；另一方面亦可提供銀行減貸款利率的誘因。基於四大行中，工商銀行（1398）及建設銀行（0939）的股本回報率都接近11%，而預期派息率則在8.5厘以上，應該是美國銀行股頗好的代替品。

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[王良享 政經良謀]