宏信建發獲7基投護航成亮點 未來4年市場規模料穩定增長

撰文 旻晞

穩定增長的意思，是按弗若斯特沙利文報告估計，由今年至2027年內地設備運營服務市場的規模可保有10.3%的複合年增長率，至2027年市場規模估計達1.59萬億元（人民幣，下同）。按同一報告的資料，宏信去年按收入計位列市場第一位，市場佔有率0.8%，假設其增長與市場同步，那則意味至2027年宏信收入或能增至127億元，相當於去年收入的1.61倍，當然，純作參考，亦有太多假設。

經營租賃服務佔收入逾65%

宏信是次共發售3.647億股，國際配售佔九成，當中一成、即3647萬股為預留股份，作為給予遠東宏信股東的保證配額。未計超額配股權集資最多17.5億港元，本月25日掛牌。值得一提是宏信是次招股共找來7家基石投資者，屬近來本港新股市場較為罕見，當中包括中聯重科（1157）。以發售中間價計，7名基石投資者認購股份佔是次發售股份（未計超額配售）的64.83%，相關股份設有6個月禁售期，在上市初期流通股數較少的情况下，能否支撐宏信上市後表現還拭目以待。

作為內地最大的設備運營服務提供商，宏信服務組合包括：（1）經營租賃服務；（2）工程技術服務；及（3）平台及其他服務。其中，經營租賃服務為集團主要收入來源，往績期間收入佔比保持於65%以上。業務根據客戶的需求，按每天、每周、每月、每年，或逐個項目基準提供經營租賃服務。

經營租賃服務的主要產品線主要包括高空作業平台、新型支護系統、新型模架系統及其他設備，如道路設備及電力設備。其中集團於高空作業平台運營市場，按設備保有量計，於內地市佔率達30.6%，有較強的市場領導地位，而後兩者於內地市場雖仍是位列第一，但其市場佔有率較低，分別是5%及3.2%，反映相關市場結構極度分散，競爭異常激烈。

疫情影響 去年毛利率大跌

所謂高空作業平台，顧名思義，便是在一定高度進行作業所使用的設備；至於新型支護系統，主要指以鋼板樁、鋼支架、H型鋼及組合型鋼支護，主要指主要用於地下或水下施工的鋼支護系統，用於保護工人及設備的安全；新型模架系統則主要指用於地面以上工程施工支護和維護的盤扣式腳手架，用於搭建主體設施臨時支撐和圍檔保護體系。

集團於三方面設備的使用率在過往3年保持相對穩定，大體維持於70%以上，2020及2022的使用率相對低，主要與新冠疫情有關，其間部分客戶工程受到清零政策影響要停工，例如2020年第一季，以及2022年間，便分別有部分客戶向宏信要求暫停提供工程服務。考慮到暫停服務，宏信當時同意向部分客戶提供租金或服務費減免或折扣。集團指去年此類租金或服務費減免及折扣的合同總價值約為2190萬元，共89個項目受到影響。

正因為疫情，令2020、2022年集團業績明顯受到影響，特別是去年內地堅持採取清零政策，令宏信的收入及盈利增長都從2021年大幅回落，例如2022年集團毛利率按年大幅下跌6.5個百分點至39.8%（見圖），主要受同期經營租賃服務毛利率由53.1%降至44.7%所拖累。集團的解釋正是上文提及，因疫情暫停向部分客戶提供服務，以致設備使用率下跌，進而拖累毛利。

受累內房低潮 靠基建支持業績

從盈利層面，特別是撇除非經常性金融工具、利息，以至上市費用後的經調整盈利，去年雖仍保有逾兩成增長，但去年下半年內房全面降溫至今未見顯著復蘇，尤其是二、三線房企自去年以來，基本大舉放慢買地步伐，房產投資減少，唯有靠各地基建，自然令投資者關注對宏信今年業績的影響。

集團透露今年首季收入較去年同期輕微增加；而截至今年3月底止三個月的毛利則較去年同期有所減少，主要由於設備保有量增加，但設備利用率並無相應上升，集團指主要與業務季節性有關，市場對其設備的需求於相關年度的第一季度保持相對穩定溫和。惟中國4月份經濟數據似乎反映復蘇不平均，較集中於服務性行業，製造、商品貿易較落後，宏信第二季業績能否重拾上升動力仍待觀察。

按招股價，其歷史經調整盈利市盈率介乎13.57倍至14.4倍，本港能直接比較的同類、規模相若的企業較少，若以中聯重科（1157）、或三一國際（0631）歷史市盈率介乎14至17倍來看， 則宏信是次招股價還頗跟隨市價，但若講「便宜」，其實分拆後仍持有宏信71.72%股權的遠東宏信，目前歷史市盈率亦只不過4.4倍，是次分拆能否「母憑子貴」？

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