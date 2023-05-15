港大：ESG人才需求大 冀設獨立碩士課程

組創立方聯盟推動ESG

港大經管學院上月正式成立「創立方聯盟」推動ESG發展。蔡洪濱指港大在研究方面已覆蓋經濟和管理的各個領域，例如環境經濟學、氣候變化，以至綠色投資管理、戰略等。聯盟同時聚合企業，共同研究實際需要，以及提供實習生計劃。目前已有10間左右的機構和公司加入聯盟，聯盟成員包括專業類、資源類和機遇類，惟目前尚未有重污染行業加入。

蔡洪濱認為本港社會對ESG接受程度很高，從政府到港交所（0388）亦是高度重視，但是若要實現推動變化，則仍需更多的企業、組織，以至不同的範疇協調。「ESG的難點就在於幾個企業、幾個人、他有這個認識，但真正說要怎麼去做到，其實並不是那麼容易。」他希望大學作為一個平台，能更好集聚企業和社會力量以推動ESG發展。

E、S、G三個指標在不同的行業中的意義也不一樣，蔡洪濱舉例與污染排放直接相關的石油行業的重點會放於如何減排，而銀行業與直接污染關係不大，則會關注更多在投資方面，如綠色融資，以及社會（Social）及管治（Governance）上。

指港短期經濟仍面臨挑戰

對於本地經濟，蔡洪濱稱長期而言仍是樂觀看好，但從短期而言仍面臨不少挑戰。「香港過去的經濟形態、結構實質上是需要轉型的。我們不可能像過去一樣，簡單的靠一些相對低端的零售、旅遊，這些附加值不高的服務業去拉動香港經濟。」他認為創科、高端工業、「再工業化」等也是值得研究和探索的。但在這中間過程，中美關係、大國博弈、氣候政策等都會對港未來的經濟轉型形成相當大的挑戰。

明報記者