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經濟

騰訊首季經調整純利料升22% 監管風暴後最勁

【明報專訊】本周有多隻重磅科網股公布上季業績，包括百度（9888）、騰訊（0700）及阿里巴巴（9988），今年首季百度發布「文心一言」AI大模型、阿里宣布「一拆六」重組架構成為市場熱話，券商亦普遍預計，三家公司上季業績按年均有改善，其中騰訊今年首季更有望迎來內地監管風暴以來更強增長，不過阿里按季表現就有所倒退。

綜合券商預測，市場預期騰訊今年首季收入1456.26億元人民幣，即按年增長7.5%，將是四個季度以來最大增長；經調整後純利亦按年升22.2%至324.08億元人民幣，是自2021年第二季、即內地收緊監管後最強勁增幅。

阿里經調整純利按年料升11.8%

華泰證券預期，騰訊今年將迎來全線業務加速增長周期，首季重心遊戲加速商業化，加上新遊戲儲備達至近5年的高位，視頻號帶動品牌廣告復蘇，線下支付及消費貸款令金融科技業務增長，收入全線進入上升通道。該行又預期，下半年將會迎來更多騰訊雲項目落地，長線而言集團亦會推出更多「AI＋雲」產品，協助客戶提升效率，給予騰訊目標價440元，維持「買入」評級，較上周五收市價328.2元仍有34.1%潛在升幅。

至於另一科網巨頭阿里巴巴，其今年3月底宣布重組集團架構，旗下五大業務未來更有望獨立進行IPO。市場預計，集團截至今年3月底的第四財季收入將按年升2.5%至2091.89億元人民幣，按季則有所倒退；經調整純利為246.85億元人民幣，按年升11.8%，按季下滑逾四成。

大摩報告預計，阿里第四財季總收入為2080億元人民幣，較市場預期低1.5%，主要因集團客戶管理收入（CMR）、直接銷售及其他收入下降，不過部分跌幅被本地消費服務及國際電商的強勁反彈所抵消。該行預計，阿里第四財季EBITA為228億元人民幣，按年增長44.3%，高於市場預期的227億元人民幣，主要由於CMR下跌所帶來的經營去槓桿被成本改善所抵消，虧損有所減少。該行又指，近日宣布重組或可釋放分類加總估值法（SOTP）價值，但短期而言投資者主要關注點仍是復蘇表現，給予阿里（美：BABA）目標價150美元，維持「增持」評級。

百度上季收入料達300億升5.6%

百度搶先3月發布「文心一言」AI大模型，成科網股AI賽道領頭羊，集團將於周二公布首季業績，綜合券商預測集團期內收入將按年升5.6%至300.08億元人幣，經調整純利為43.21億元人民幣，按年亦錄得增長14.4%，將是2020年第四季以來最大增幅。

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