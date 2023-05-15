許正宇：港經濟增長或達預測上限5.5%

續優化跨境理財通 吸科企上市

許正宇出席一個電台訪問時表示，行政長官李家超表明香港需要「三追」，包括追時間、追結果及追前列。在未來金融發展下，香港需要加強自身競爭力。早前政府已修改上市制度，吸引科技公司來港上市，又舉辦家族辦公室論壇，透過提供稅務寬免吸引家族辦公室業務來港。本港亦加強與內地聯通，繼續優化跨境理財通。而在新金融領域方面，則包括推動綠色金融和金融科技。

在地緣政治下，許正宇稱他仍然積極出訪海外國家包括英國和歐洲多國，為本港作宣傳推廣。他稱，即使地緣政治等客觀環境和主觀因素改變，在互惠互利之下，本港和歐美等國家仍有很多合作空間。歐盟亦有興趣了解本港虛擬資產交易管理和法律框架，香港應把握國際化的特色，在金融發展上與不同國家互相借鑑。

此外，本港亦於年中將推出人民幣交易櫃台，目前已有多間藍籌公司提交申請，相等於市值4成的公司將會參與。他出訪泰國和菲律賓時，亦收到對方表示對人民幣業務有興趣。