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經濟

芝商所：視港交所作伙伴 共拓亞洲 區內衍生工具蓬勃發展 助用戶打入市場

【明報專訊】亞太區及大中華地區的期貨、期權等衍生工具市場近年蓬勃發展，正引起外國的交易所重視。芝加哥商品交易所（下稱芝商所，CME）董事總經理兼亞太區負責人Russell Beattie接受本報訪問時更直言：「（亞太）區內市場投資者參與國際市場投資，令人振奮。」他明言，這給予芝商所開拓業務的空間，亦視區內包括港交所（0388）等市場為合作伙伴，共拓市場兼互補。

明報記者 陳偉燊

Beattie表示，芝商所提供產品及方案，除了讓投資者做好風險管理，在亞洲的波動市况做好對冲之外，其實亦提供進入境內（Inbound）市場服務，旨在幫助用戶打入亞洲市場；又會向用戶提供出境（Outbound）渠道，參與境外市場買賣；同時亦有為本地市場提供服務（Domestic to Domestic），能同時提供三個層次所需，因而形容與區內市場參與者存在着非競爭關係。

指與港交所非競爭者可互補

Beattie說：「芝商所與亞洲區內市場，包括與港交所並非競爭者的關係，反之我們將它們視為合作伙伴。原因是區內每個市場發展階段不同，可互為補足」。

稱內地市場龐大 要有耐性

在他眼中，在區內眾市場中，香港可發揮重要角色。他以15年前，多家內地期貨公司在港設立據點為例，便是經香港作為邁出國際衍生品市場首步，然後開始建立生態系統，邁出新加坡及美國市場，開展更多境內、外交易。芝商所亦因應虛擬資產市場的發展，推廣受到監管的產品，他說，香港市場的資產管理公司，亦居中推出基於芝商所比特幣期貨為基礎的比特幣期貨ETF，香港市場藉此和芝商所的產品建立了有趣的聯繫。

鄰近香港的內地市場方面，Beattie指出，內地市場龐大並走向國際，值得期待。但他說：「芝商所見證了當地市場的許多發展，但是要給予耐性，待內地監管機構釐定更清晰的規則而定。」即使如此，芝商所未有停下來，反之因應在芝商所市場內有來自約100個國家、不少於1.2萬名交易員參與外匯期權產品交易下，4月份更推出人民幣離岸期貨及期權，既可藉此驅動外匯產品發展，還令市場內的外匯產品種類更豐富。他說最重要是，可幫助市場參與者對冲離岸人民幣市場風險。另該所亦推出對內地經濟發展重要，需求加速上升的鈷鎳期貨，冀助市場參與者管理電動汽車零部件所用各種金屬的敞口。

4月推人幣離岸期貨及期權

很多亞洲投資者受到疫情所限而留在國內，Beattie稱該等投資者索性在亞洲地區成立公司或家族辦公室，遍及越南、馬來西亞、泰國等國家，涉足境外包括芝商所產品買賣甚眾，參與國際市場投資。亞太區大國如中國、印度市場投資者也參與境外市場投資、買賣，情况令人振奮，當中產生的商機給予他們市場空間去發展。

相關字詞﹕港交所 芝商所

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