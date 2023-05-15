僅6成交 六成「吞蛋」 十大屋苑周末買賣淡靜

美孚兩房售670萬 業主料損手5%

美聯高級區域營業董事吳志輝指，荔枝角老牌屋苑美孚新邨新錄3期百老匯街84號高層C室成交，實用面積544方呎，2房間隔，原業主去年12月叫價830萬元放盤，累減160萬元或近兩成後，以670萬元易手，實呎12,316元；原業主2017年底以668萬元購入，帳面獲利2萬元，惟若連使費計，料實蝕逾36萬元或約5%離場。

新界方面，中原地產副區域營業董事伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊過去周末僅錄約兩宗成交，包括樂湖居第12座低層B室，實用面積633方呎，3房1套間隔，以562萬元易手，實呎8878元；原業主早於1999年以171萬元購入，持貨24年，帳面賺391萬元或約2.3倍。

中原分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山銀湖．天峰5月至今暫錄約兩宗成交，包括第8座中層B室，實用面積762方呎，3房連套房間隔，原業主開價約1280萬元，減價100萬元或約8%，至1180萬元易手、實呎15,486元；原業主2009年以492.2萬元一手購入，持貨14年，帳面賺約687.8萬元或1.4倍。

Grand YOHO兩房額印鬆綁帳賺8%

元朗區二手交投市况同樣靜局，並以減價貨成交為主。中原副區域營業經理王勤學指，元朗Grand YOHO新錄第2座高層H室成交，實用面積515方呎，2房間隔，原業主開價880萬元，減價24萬元或近3%後，以856萬元易手，實呎16,621元；原業主2020年4月以約795萬元買入，額印稅SSD鬆綁後轉手，帳面獲利61萬元或約8%。

[香港地產]