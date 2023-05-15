泛海今年推洪水橋西半山兩盤涉逾千伙

洪安里項目主打兩房 最快今季推

洪安里1號項目是洪水橋近年來最大規模住宅發展，總樓面面積約52萬方呎，兩期合共提供1025伙，另設商舖及住客會所；泛海於2020年底以超過21.28億元、每方呎樓面補價約4092元完成補地價，現正待批預售樓花同意書，獲批預售後將即時出擊。

關堡林指，洪安里項目由5座12層高的大廈組成，單位實用面積約300至500方呎，涵蓋1房至3房的標準戶及特色戶，其中兩房戶佔約七成，全數單位採開放式廚房設計。他續稱，項目現階段仍未定價，但會參考洪水橋同區新盤作價，包括長實（1113）洪水橋#LYOS。

翻查資料，#LYOS於2022年公布的首推單位，折實均呎約為1.55萬元。可留意是，泛海近年在本港推出的住宅，多屬合資豪宅，包括渣甸山皇第、油柑頭皇璧、淺水灣GROSVENOR PLACE等。關透露，洪安里1號項目的建築設計團隊來自英國，過往亦曾參與皇璧、皇第的設計工作，項目投資總額料約40億至50億元。

關堡林：豪宅價今年可望升10%

此外，泛海在新界持有最少3幅住宅地，包括全資持有的屯門藍地住宅地，地盤面積約1.85萬方呎，可建總樓面約6.65萬方呎；另兩幅住宅地與其他財團共同持有，分別位於古洞及西貢沙下，地盤面積分別26.9萬方呎及41.1萬方呎，可建總樓面分別約94.1萬及61.6萬方呎，上述3幅土地目前均處於換地階段。

至於與資策（0497）等合作的寶珊道23號豪宅，早前已獲批入伙紙，現正進行內部裝修，現樓示範單位亦近完工，料今年內登場。

關堡林表示，集團末來擬吸納更多新界地皮，但不會放棄市區地皮；展望後市，預計今年大眾化樓盤的樓價有5%至8%升幅，豪宅樓價可望有10%升幅。

明報記者

（發展商專訪）

[香港地產]