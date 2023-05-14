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經濟
2023年5月14日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
債限衰退憂慮夾擊 道指標指連跌兩周 分析：6月違約風險不大 危機成沽貨藉口
美聯儲杰斐遜：核心通脹收縮速度遜預期
University Hill 2B期首輪價單160伙沽清
阿達尼兩公司擬配股集資最多200億
浙商證券總裁王青山辭任
索羅斯基金首季大手減持美兩大電動車股
美債限死線快到 短期國債息急飈
債限危機 曾導致美國信評降級
張宗永：心情指數能否預測市場？
薛偉傑：AIGC或衝擊樂壇
馮其十：內地外貿亮眼數據藏隱憂
馮其十：內地外貿亮眼數據藏隱憂
【明報專訊】繼一季度反彈超預期後，4月內地進出口數據依然表現亮眼。但疫情期間造成的「傷疤」猶在，對外貿前景不可輕言樂觀。
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債限衰退憂慮夾擊 道指標指連跌兩周 分析：6月違約風險不大 危機成沽貨藉口
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