美債限死線快到 短期國債息急飈

【明報專訊】美國政府早在今年1月已觸及31.4萬億美元的債務上限，但財政部一直採取非常規會計措施，為政府開支繼續提供資金，避免債務違約。不過這些非常規措施已接近極限。美國財長耶倫本月初致函共和、民主兩黨領袖，警告若國會未能在6月初以前暫停債限，又或提高債限水平，美國政府最早可能會在6月1日債務違約。儘管潛在違約進入倒數階段，兩黨的政治角力持續。翻查美國國會研究處（CRS）的紀錄，自1978年以來，國會把提高債限的議案，與其他法案綑綁通過的次數多達32次。兩黨的博弈往往持續至債限死線前，其間雙方不斷討價還價，直至真的大限臨頭才會達成妥協。一些經濟分析師指出，若徵稅如期到位，財政部的非常規措施或可支持到7月。不過，國會預算辦公室（CBO）主任斯瓦格爾（Phillip Swagel）近日表示，由於截至4月的稅收低於CBO在2月的預期，現時估計財政部在6月初耗盡資金的風險大得多。
資料來源：路透社、彭博社、華爾街日報
市場對美國債務違約的憂慮，導致美國短期國債孳息率攀升。美國政府近日以破紀錄的5.84厘孳息率，賣出價值500億美元的4周期國庫票據。這批6月6日到期的新債，是美國財政部自2000年以來，票據拍賣的最高孳息率。
債限爭拗迄今引發的不安情緒，尚未擴散至美國短期國債以外，但情况充滿變數。國際貨幣基金組織（IMF）發言人科扎克（Julie Kozack）表示，IMF無法即時衡量美國債務違約對全球經濟增長的影響。
IMF：倘美違約 料全球增長放慢至1%
她表示，IMF評估，若美國出現債務違約，對美國以至全球經濟都會產生嚴重的影響。IMF在4月預測，今年全球GDP將增長2.8%。但若金融市場動盪加劇，例如資產價格嚴重下滑，以及銀行貸款顯著收縮等，都可能令經濟增長放慢至1%。
美國財長耶倫亦一再警告，若國會無法提高債務上限，將為美國引發災難，有可能推高政府借貸成本。她說，倘美國發生債務違約，美元的儲備貨幣地位將被削弱。
跨國金融服務公司BDSwiss駐迪拜的中東及北非地區負責人Daniel Takieddine指出，債限相關辯論持續「加劇交易員的焦慮」，匯率波幅可能擴大。AGF Investments外匯策略師Tom Nakamura表示，債限角力持續上演，讓各國投資者和官員更有理由重新審視美元的儲備貨幣地位。他說，即使談判在最後關頭達成協議，也會在一定程度上削弱外界對美國的信心。
美國總統拜登上周曾就「無條件」提高債限，與共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）商討，但未有進展。
引憲法第14修正案 合法性存爭議
雖然共和黨控制的眾議院，上月底僅以217票對215票的兩票優勢，議決將債限提高1.5萬億美元，但要求聯邦政府將預算的年均增長控制在1%，並取消與新能源相關的減稅措施等，引起民主黨反對，預計該議案不會在民主黨控制的參議院通過。拜登更表明，就算國會通過該議案，他也會運用總統否決權將其否決。
拜登又透露，曾與顧問探討能否援引憲法第14修正案，單方面決定發債。一些法律專家指出，第14修正案列明「美國公債的有效性毋庸置喙」，足以成為白宮毋須理會舉債上限的理據。相關條文是在1861至1865年的南北戰爭結束後引入，目前為止沒有法院判例可循。
「放行請願」需共和黨多人倒戈
拜登亦承認，援引第14修正案的合法性存在爭議，有可能引發訟戰，不能視為解決潛在違約的捷徑。眾議院的民主黨人則研究採用「放行請願」（discharge petition）的手段，爭取在眾議院通過「無條件」提高債限的決議。在一般情况下，議會的草案須先由眾院的委員會通過，然後才提交眾院全體表決。但若啟動「放行請願」，可允許議員在沒有政黨領袖合作的情况下，直接將提案呈交眾院全體表決。
不過，啟動「放行請願」的先決條件，是爭取逾半數眾議員聯署支持，這意味需要多名共和黨人倒戈，因此難度極大。