索羅斯基金首季大手減持美兩大電動車股

截至首季末，索羅斯基金市值為64.87億美元，按季跌10.65%。Rivian為基金減持最多的股票，該行自2021年11月上市後，股價自高位129.95美元輾轉向下，直至3月底只報15.48美元，累計跌幅約88%，至上周五收報12.91美元。基金目前比重最大持股為生物科技公司Horizon Therapeutics（美：HZNP），去季增持43.33萬股，佔基金比重由4.48%升至5.54%。

新增京東ADR沃爾瑪Netflix

據基金在上周五披露的截至首季末持倉，索羅斯首季新增持有多隻零售和科企股，包括20萬股京東（9618）ADR，佔基金比重0.14%；新持有3.5萬股Netflix（美：NFLX），佔基金比重0.19%；以及新持有3.43萬股沃爾瑪（美：WMT），佔比為0.08%。

沽出亞馬遜21%持倉

另外，首季基金增持Nike（美：NKE）股份近兩倍，至16.7萬股，增持高通（美：QCOM）股份數目50.5%，至10.43萬股，以及增持Uber（美：UBER）50%，至81.8萬股。亞馬遜（美：AMZN）被沽出19.4萬股或21%持倉，惟比重則由1.04%升至1.13%。