阿達尼兩公司擬配股集資最多200億

【明報專訊】印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下的旗艦公司Adani Enterprises，以及公用事業公司Adani Transmission昨日向交易所提交文件，尋求配股集資最多25.53億美元（約200億港元），較早前市傳旗下3家公司計劃集資30億至50億美元的規模為少。今年1月阿達尼集團遭興登堡研究發表沽空報告，Adani Enterprises股價累跌49%，是次集資或是顯示公司期望擺脫沽空引發的危機，再專注於業務增長。
Adani Green Energy 因「緊急情况」推遲董事會
據交易所文件顯示，Adani Enterprises計劃通過配售或其他方式，籌集最多15.2億美元，Adani Transmission集資最多10.33億美元，另一家市傳集資的Adani Green Energy，則因為「一些緊急情况」而將董事會會議推遲至5月24日舉行。此外，印度兩大交易所上周五將Adani旗下3家上市公司，自額外監察措施名單中移除，名單上的公司會被實施保證金限制、價格區間上限和其他保護投資者措施的限制。
今年1月興登堡研究發表沽空報告，指控Adani集團操縱市場和會計欺詐，利用設在避稅天堂的空殼企業抬高收入及股價。雖然阿達尼否認指控，不過Adani Enterprises當時被迫中止進行中的24億美元股票配售。
目前印度監管機構正在調查沽空機構狙擊阿達尼集團後，任何股票市場的違規行為及異常市場活動。