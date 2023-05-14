阿達尼兩公司擬配股集資最多200億

Adani Green Energy 因「緊急情况」推遲董事會

據交易所文件顯示，Adani Enterprises計劃通過配售或其他方式，籌集最多15.2億美元，Adani Transmission集資最多10.33億美元，另一家市傳集資的Adani Green Energy，則因為「一些緊急情况」而將董事會會議推遲至5月24日舉行。此外，印度兩大交易所上周五將Adani旗下3家上市公司，自額外監察措施名單中移除，名單上的公司會被實施保證金限制、價格區間上限和其他保護投資者措施的限制。

今年1月興登堡研究發表沽空報告，指控Adani集團操縱市場和會計欺詐，利用設在避稅天堂的空殼企業抬高收入及股價。雖然阿達尼否認指控，不過Adani Enterprises當時被迫中止進行中的24億美元股票配售。

目前印度監管機構正在調查沽空機構狙擊阿達尼集團後，任何股票市場的違規行為及異常市場活動。