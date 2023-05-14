明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

University Hill 2B期首輪價單160伙沽清

【明報專訊】新盤推售浪接浪，新地（0016）旗下樓花期長約13個月的大埔白石角University Hill第2B期，昨日進行首輪銷售，當中以價單發售的160伙全數售出，發展商擬短期內加推，部署本周進行新一輪銷售。另一焦點新盤、華懋及港鐵（0066）合作發展的何文田站瑜一‧天海，昨日起接受認購，入票數目理想，發展商亦計劃本周展開銷售。

新地旗下University Hill第2B期昨日進行首輪銷售，共涉183伙，當中160伙以價單發售，另有23伙招標。項目分兩個時段推售，A組大手客時段先揀樓，買家可購入兩至三伙，B組為一般買家。經過約8小時的銷售，以價單銷售的160伙全數獲認購，發展商擬短期內加推，將在本周進行次輪銷售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組客戶斥資逾1800萬元購入兩伙3房單位作自住。

瑜一．天海擬本周展開銷售

華懋旗下何文田站瑜一第1A期瑜一．天海，日前公布首張單位售價，以折實均呎26,718元，推出首批90伙，1房折實售價由798萬元起，項目昨日對外開放示範單位及接受認購，據悉，市場反應不俗，發展商部署在本周展開銷售。

天瀧今推120伙招標

由恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，在今日母親節推出120伙招標。推出前夕，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，昨日不少參觀人士到售樓處參觀，對臨海單位感興趣。

據成交紀錄冊資料顯示，項目累售11伙，套現逾4.4億元。

另一方面，豪宅新盤續錄成交，華懋西半山大學閣昨日以招標形式售出1座11樓B室，實用1584方呎，4房雙套間隔，連同一個車位，成交價8100萬元，實呎51,136元。項目自2021年12月推售至今，累積售出22伙，套現約17.9億元。

太古城2房戶1130萬易手

受惠新盤銷情帶動，龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄優質戶成交，美聯物業高級營業經理錢敏義表示，單位為恒天閣中層H室，實用584方呎，2房園景戶，原業主早前以1200萬元放售，獲同區分支家庭客垂青，議價後減價70萬元或5.8%、以1130萬元易手，實呎19,349元。原業主1987年6月以約58萬元購入，轉手帳賺1072萬元或逾18倍。

[香港地產]

相關字詞﹕大學閣 韓家輝 恒地 天瀧 陳永傑 瑜一‧天海 華懋 新地 University Hill 第2B期

上 / 下一篇新聞