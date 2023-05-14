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經濟

債限衰退憂慮夾擊 道指標指連跌兩周 分析：6月違約風險不大 危機成沽貨藉口

【明報專訊】美國債務上限問題升溫，民主共和兩黨仍未達成協議，美國財政部長耶倫更再打「開口牌」，呼籲提高債務上限，否則將美國將不能避免在一些債務上違約，因為過去未有先例，一旦成真將引發經濟和金融災難。市場憂慮債務違約風險上升和經濟前景，拖累美股三大指數上周五走低，道指和標指連跌兩周。分析指美國在6月債務違約風險雖不大，但成為沽貨藉口。

明報記者 周永雄

美國早在1月觸及債務上限，目前財政部靠特別措施應付開支，財政部上周五公布數據，截至上周三（10日）3330億美元的特別措施只餘880億美元，較上周減少220億美元。美國總統拜登上周五和眾議院議長麥卡錫推遲原定在上周五，就解決債務上限問題舉行會議，不過白宮表示雙方會在下周初再磋商。

財政部特別措施餘880億美元

耶倫周五警告若國會不提高債務上限，會傷害美國信貸評級，會在兩周內向國會通報最新潛在違約時間。國會預算辦公室亦警告若債務上限不變，美國政府會在6月初耗盡資金，雖然6月中旬的稅收可能緩解財政部7月的壓力，但6月首兩周仍存重大違約風險。

世銀：美違約加劇全球經濟放緩

美國1年期信貸違約成本早前擴大至172個點子（即1萬元信貸的違約保險金為172元），創歷史新高，而被視為避險工具的黃金月初也曾升至每盎司2081美元的新高，至上周五收報2011美元，仍在相對高位，全球黃金ETF連續3個月錄得資金淨流入（見圖）。世界銀行行長馬爾帕斯警告，美國債務違約風險加劇全球經濟放緩面臨的問題，利率上升和高債務水平已抑制市場投資。

加上消費者信心指數見半年新低，道指上周五收報33,300點，跌0.03%，標指收報4124點，跌0.16%，納指收報12,284點，下跌0.36%。整個星期計，道指和標指累跌1.1%和0.3%。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，美國兩黨最終會就提高債務上限達成協議，但美元匯價反彈，市場憂慮6月可能加息，觸發沽貨藉口。他指儘管美國銀行危機緩和，市場有戒心令金融類股份偏弱，甚至跑輸大市，相關資金或續流入科技股，即使科技股短暫回吐屬正常，並預測今年以科技股為主的納指表現，將比道指及標指表現優勝。

分析：AI股做好 美股力保不失

納指全周上升0.4%，連續兩周做好。法國興業銀行策略師Manish Kabra稱，市場熱炒人工智能（AI）投資令相關股份做好，令美股今年力保不失。三大人工智能概念股當中，Nvidia（美：NVDA）今年以來累升96%，微軟（美：MSFT）和Alphabet（美：GOOGL）分別升29%和33%，推動標指年初至今升7.6%，如果沒有人工智能股向上，標指今年實際跌2%。

相關字詞﹕納斯達克指數 債務違約 美股 人工智能 標普500指數 道瓊斯工業平均指數 耶倫 債務上限

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