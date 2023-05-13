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經濟
2023年5月13日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
長和減持意國電訊資產 作價205億 向私募EQT轉讓合營60%權益 收益38億
港府維持全年GDP預測 料靠區間上限
匯豐看好港今年經濟 上調增長預測至5%
富衛傳第三度推遲港IPO
彭博：花樣年股東TCL反對重組條款
中遠海運：獲德國准入股漢堡港口
京東健康等4企染藍 80藍籌初達標 攜程紫金潤電同晉身恒指成分股
京東升7%領科網做好 恒指仍四連跌
高盛料港銀淨息差改善 籲買入匯控中銀
Meta：今年力拓AI 數百萬廣告商已使用
潘渡伙招證資管 擬推虛產結合傳統產品
OPPO終止自研晶片業務 指手機市場存不確定
TVB股東聯盟籲反對黎瑞剛重選董事
NBC環球廣告一姐任Twitter CEO 馬斯克將轉任執行主席 領導系統操作
美通脹預期達3.2% 12年新高
英GDP意外按月收縮0.3%
Tesla內地召回110萬輛電動車 涉安全隱患
美基金葵涌工廈申增數據中心樓面 全幢近30萬呎 去年呎價破萬購入創區內新高
西寧街住宅地招標 最高估值23億
瑜一‧天海今收票 1C期實呎逾3萬沽
CCL連跌三周後彈0.5% 165點爭持
凱施餅店眾安街銀主舖3880萬沽
海鑽獲家庭客3.9萬租4房戶 回報2.6厘
陸振球：尋找另類物業投資出路
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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