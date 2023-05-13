瑜一‧天海今收票 1C期實呎逾3萬沽

天瀧一周累沽11伙套4.5億

瑜一‧天海前日公布首張價單，首批90伙價單折實平均實呎26,718元，1房折實約799萬元入場，項目將於今日對外開放設於荃灣如心廣場的示範單位及收票，同系1C期昨售出一個單位，為第5B座19樓A室，實用面積656方呎，3房間隔，成交價逾2023萬元，實呎約3.08萬元。

至於樓花期約16個月的天瀧，昨日售出實用1102方呎的3座15樓A室，3房1套間隔，成交價約3577萬元，實呎32,459元，項目自上周五開始招標，迄今累售11伙，套現約4.5億元。

HOLBORN屆現樓 加推8伙

恒地筲箕灣道1號THE HOLBORN及堅道CAINE HILL均屆現樓，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN累售136伙，套現逾10.5億元，平均成交實呎29,026元，項目加推8伙開放式於下周二發售，實用221至226方呎，折實約605萬至680萬元，折實實呎27,400至30,097元，項目交樓標準單位及會所將於周末開放予公眾參觀。

CAINE HILL則已售出134伙，套現逾10.4億元，平均成交實呎約28,642元，項目加推5伙於下周二發售，包括4伙一房及1伙開放式，實用197至289方呎，折實價約669萬至910萬元，折實實呎29,895至33,975元。

同系大角嘴利奧坊‧壹隅亦加推8伙於下周二售，實用275至383方呎，包括1伙開放式及7伙一房，折實594萬至945萬元，折實實呎20,626至24,677元。