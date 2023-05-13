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經濟

香港地產

瑜一‧天海今收票 1C期實呎逾3萬沽

【明報專訊】正當華懋、港鐵（0066）旗下何文田站瑜一系列的瑜一‧天海，今日起收票之際，同系1C期昨日錄得一宗3房戶成交，實呎超過3萬元；而恒地（0012）等合作發展的啟德跑道區天瀧亦錄得一宗買賣，一個3房戶以3577萬元售出，實呎約3.25萬元。

天瀧一周累沽11伙套4.5億

瑜一‧天海前日公布首張價單，首批90伙價單折實平均實呎26,718元，1房折實約799萬元入場，項目將於今日對外開放設於荃灣如心廣場的示範單位及收票，同系1C期昨售出一個單位，為第5B座19樓A室，實用面積656方呎，3房間隔，成交價逾2023萬元，實呎約3.08萬元。

至於樓花期約16個月的天瀧，昨日售出實用1102方呎的3座15樓A室，3房1套間隔，成交價約3577萬元，實呎32,459元，項目自上周五開始招標，迄今累售11伙，套現約4.5億元。

HOLBORN屆現樓 加推8伙

恒地筲箕灣道1號THE HOLBORN及堅道CAINE HILL均屆現樓，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN累售136伙，套現逾10.5億元，平均成交實呎29,026元，項目加推8伙開放式於下周二發售，實用221至226方呎，折實約605萬至680萬元，折實實呎27,400至30,097元，項目交樓標準單位及會所將於周末開放予公眾參觀。

CAINE HILL則已售出134伙，套現逾10.4億元，平均成交實呎約28,642元，項目加推5伙於下周二發售，包括4伙一房及1伙開放式，實用197至289方呎，折實價約669萬至910萬元，折實實呎29,895至33,975元。

同系大角嘴利奧坊‧壹隅亦加推8伙於下周二售，實用275至383方呎，包括1伙開放式及7伙一房，折實594萬至945萬元，折實實呎20,626至24,677元。

相關字詞﹕新盤加推 天瀧 新盤成交 瑜一 瑜一‧天海

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