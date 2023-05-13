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經濟

香港地產

西寧街住宅地招標 最高估值23億

【明報專訊】政府推出本財年首幅住宅官地，地皮位於堅尼地城西寧街與域多利道交界，可建樓面約逾24.32萬方呎，預計提供約450個單位，地皮最高估值約23億元，每方呎樓面地價約9500元。值得留意，地皮鄰近域多利亞公眾殮房，而政府將在今年底展開重置殮房工程，預計新殮房將於2028年首季啟用，殮房現址將會用作海濱長廊及休憩用地。

鄰近殮房將重置 原址建海濱長廊

地政總署又顯示，地皮現為巴士總站，毗鄰為招商局第二貨倉，地盤面積約2.43萬方呎，作私人住宅用途，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，私人住宅用途的最高樓面逾24.32萬方呎，賣地條款規定，總樓面面積需包括興建公共交通總站和公廁等政府地方。地皮將於下周五招標，下月30日截標。翻查資料，政府去年11月推出西寧街「蚊型」住宅地，純住宅可建樓面僅4.6萬方呎，由興曄發展以逾4.392億元、每方呎樓面價約9500元奪標。

每呎地價料9500元

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，整體地價下跌，加上發展商仍積存不少單位待售，預計發展商出價將較審慎。中原測量師行張競達表示地皮可建樓面規模較大，加上堅尼地城一帶地皮供應罕有，料可吸引不少中小型發展商入標。綜合市場估值，若地皮以純住宅發展，地皮估值介乎約21.9億至23.1億元，每方呎樓面地價約9000元至9500元。

相關字詞﹕張競達 張翹楚 域多利亞公眾殮房 西寧街與域多利道交界住宅地

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