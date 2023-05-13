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美基金葵涌工廈申增數據中心樓面 全幢近30萬呎 去年呎價破萬購入創區內新高

【明報專訊】數據中心需求殷切，近月城規會接連錄得葵涌貨櫃碼頭路工廈改劃數據中心的申請，美資基金Nuveen最新就持有的集運中心，將部分樓面申請轉作數據中心，若獲批將令數據中心樓面增至近30萬方呎，連同早前長實（1113）系持有的葵涌貨櫃碼頭南路18號和黃物流中心，將其中一層改裝數據中心，若城規會獲准上述申請，兩工廈將提供逾100萬方呎數據中心樓面。

明報記者 甘潔瑩

城規會最快下月審理上述兩宗申請。資料顯示，美基金Nuveen去年4月以28.8億元、以呎價1.09萬元連租約購入葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心，創區內工廈呎價新高。業界估計，該廈已由數據中心租用，該營運商有感物業尚未用盡所有空間，與業主商討，建議以一個低成本方法，將物業內的停車間改建為數據中心，較在其他地方租用額外租用物業划算，亦較省時和符合成本效益。有關申請最快下月下旬審理。

葵涌碼頭兩申改劃共逾百萬呎

據城規會文件顯示，集運中心為16層高的分層工廈，現由單一租戶租用作數據中心，整幢物業總樓面約27萬方呎。申請人擬將物業地下及1樓的停車位等轉作數據中心，令整幢數據中心樓面增至約29.3萬方呎，故須向城規會申請將項目地積比率由9.5倍放寬至10.263倍。申請人認為，有關申請可強化香港在亞太區數據中心的地位。

翻查資料，近年不少葵涌工廈改作數據中心，過去6個月城規會最少收3宗相關改劃申請（見表）。如今年1月，由長實（1113）系持有的葵涌貨櫃碼頭南路18號和黃物流中心，屬一幢多層多功能工業大廈，向城規會申請把其中一層改裝成數據中心之用，涉及樓面約71.68萬方呎，擬議方案不會增加樓面，而物業地面至閣樓兩層的貨櫃裝卸站等，亦不受改劃影響。另中電（0002）旗下中電源動基建有限公司，則就葵涌青山公路變電站，向城規會申請重建1幢數據中心發展及電力支站，涉約48.41萬方呎，是中電首個變電站改劃項目。

業界指區內電力配套較完善

至於今季啟用的信和旗下葵涌全新工業項目永基路38號，物業獲BDx大規模數據中心承租，成項目主要租戶。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝稱，近年有較多財團或工廈業主改劃荃灣葵涌一帶工廈作數據中心，主要是該區數據中心電力、配備較完善，發展較成熟。不過，隨着近年該區有不少數據中心落成，該區一帶電源供應及配置達高位，部分營運商開始轉戰其他區域，如粉嶺、沙田（包括小瀝源、石門、火炭及大圍）等。

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