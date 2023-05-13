Tesla內地召回110萬輛電動車 涉安全隱患

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）因制動和加速系統的缺陷，可能會增加碰撞和安全風險，宣布在華召回生產日期介乎2019年1月12日至今年4月24日的部分進口Model S、 Model X 、Model 3及國產Model 3 、Model Y電動車，合共110.46萬輛。根據中國汽車技術研究中心和彭博資訊的數據，Tesla自2014年到今年3月，在中國銷售了約113萬輛電動車。這意味幾乎所有在華銷售的Tesla電動車也被召回。
相關的安全隱患，與Tesla的再生制動系统（regenerative braking system, RBS）有關。該系統利用駕駛者鬆開油門後產生的能量，向電動車電池供電。
或增誤踩油門風險
中國監管機構表示，有問題的電動車不允許駕駛者設置再生制動的強度，並且在駕駛者長時間踩油門時沒有提供足夠的提示，當以上因素疊加有可能增加誤踩油門的風險。
Tesla計劃透過遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的電動車發送新開發的功能，以降低因長時間大力踩油門，導致速度過快引起碰撞的風險。
（綜合報道）
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