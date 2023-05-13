英GDP意外按月收縮0.3%

畢馬威經濟學家Yael Selfin指出，儘管能源批發價格下滑、供應鏈狀况改善，而消費者信心也從低位回升，但3月疲軟的數據，反映經濟的脆弱性。她說，雖然經濟衰退可能不會發生，但借貸成本上升及信貸收緊，可能會抑制商業活動及家庭消費。

伊坎被狙擊公司 獲准回購股份

此外，有「華爾街狼王」之稱的維權投資者伊坎（Carl Icahn）旗下被沽空機構狙擊的控股公司Icahn Enterprises（美：IEP），獲董事會批准價值5億美元的股票回購計劃，相當於該股在公開市場交易的接近27%股票，以支撐股價。該公司股價早段升逾5%。

公開文件顯示，這是該公司自1987年以來，首次正式的股票回購計劃。文件又披露，伊坎增加了其抵押的股票數量，以擔保其個人債務。

（綜合報道）

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