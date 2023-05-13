英GDP意外按月收縮0.3%

【明報專訊】英國3月GDP出乎意料按月收縮0.3%，分析師原預期按月持平。3月服務業產出按月下滑0.5%，是拖累GDP下滑的主因。今年初以來，英國經濟增長動力持續轉弱。該國GDP在1月按月增長0.4%後，2月按月持平。不過英國首季GDP按季仍輕微增長0.1%，與去年第四季的升幅一致，反映經濟雖然疲軟，但英倫銀行原先預期的衰退並未出現。
畢馬威經濟學家Yael Selfin指出，儘管能源批發價格下滑、供應鏈狀况改善，而消費者信心也從低位回升，但3月疲軟的數據，反映經濟的脆弱性。她說，雖然經濟衰退可能不會發生，但借貸成本上升及信貸收緊，可能會抑制商業活動及家庭消費。
伊坎被狙擊公司 獲准回購股份
此外，有「華爾街狼王」之稱的維權投資者伊坎（Carl Icahn）旗下被沽空機構狙擊的控股公司Icahn Enterprises（美：IEP），獲董事會批准價值5億美元的股票回購計劃，相當於該股在公開市場交易的接近27%股票，以支撐股價。該公司股價早段升逾5%。
公開文件顯示，這是該公司自1987年以來，首次正式的股票回購計劃。文件又披露，伊坎增加了其抵押的股票數量，以擔保其個人債務。
（綜合報道）
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