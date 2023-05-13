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經濟

高盛料港銀淨息差改善 籲買入匯控中銀

【明報專訊】港銀上周加P（最優惠利率）後，港元拆息全線飈升至4厘以上，港元與美元拆息差距續收窄至少於1厘，為4個月最窄。高盛認為，拆息高企，預期港銀的淨息差將會改善，惟目前銀行股估值仍被低估。高盛再確認給予匯豐控股（0005）和中銀香港（2388）「買入」評級，目標價較目前水平有約三成潛在升幅。

昨日港元拆息全線回落，隔夜拆息跌26.44點子至4.54167厘；與樓按相關的一個月拆息終止16連升，跌18.7點子至4.3425厘；3個月拆息跌5.19點子至4.43881厘；6個月拆息跌3.61點子至4.45262厘；12個月拆息跌2.99點子至4.53131厘。

1個月拆息終止16連升

高盛指出，隨金管局多次入市，銀行體系結餘跌至低位，港元流動性有所收緊，隔夜拆息於本周四曾飈升至16年新高，料拆息持續向上將有利銀行上調貸款利率，繼而受惠於淨利息收入。本港主要銀行於美聯儲加息後，將P上調0.125厘。

指銀行股估值被低估

高盛續指，早前一些本地銀行股已從高位回落，包括中銀香港及恒生銀行（0011），料銀行股有上升空間。匯控昨日收市報58.75元，跌0.3%；中銀香港報24.5元，跌0.6%；恒生報113.5元，跌0.35%。

相關字詞﹕淨利息收入 高盛 拆息 銀行股

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