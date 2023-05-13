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經濟

京東健康等4企染藍 80藍籌初達標 攜程紫金潤電同晉身恒指成分股

【明報專訊】恒指公司昨日公布季檢結果，一次過納入4新貴，令兩年前恒指改革提出增至80隻成分股的初步目標達到。京東健康（6618）、潤電（0836）、紫金（2899）及攜程（9961）入圍，是事隔1年半再有重磅科網股染藍。恒指沒有成分股被剔出，連同國指、科指及綜合指數的所有變動，將於6月5日起生效。

明報記者 鄺海盈

在2021年3月公布的恒指改革中，恒指成分股最終數目定為100隻，今次季檢已達成其中期目標80隻。

相隔年半再有重磅科網染藍

目前恒指選股主要由顧問委員會把關，除股份成交額、市值之外，其財務狀况及盈利亦在考慮並列當中。京東健康去年業績扭虧為盈，賺3.83億元人民幣，在錄得盈利下成功闖關染藍。這亦是2021年11月納入百度（9888）及網易（9999）後，時隔一年半再有重磅科網股染藍。

紫金、京東健康、攜程及潤電在恒指的權重，將為0.56%、0.47%、0.28%及0.28%，按4月底追蹤恒指ETF的資產管理1659億元計算，預料ETF的被動換馬買盤分別約9.3億、7.8億、4.6億元及4.6億元淨買入（見表）。

美團比重增至5.8% 匯控權重降

值得留意的是，美團（3690）受惠於3月底原大股東騰訊（0700）向股東派發美團合共約9.58億股，其流通市值因此上升。美團在恒指比重由5.02%增磅至5.84%，料帶來13.6億元淨買入，成為今次季檢的「贏家」。匯控（0005）早前因分拆議案被否決刺激股價上揚，其市值跟隨上漲，新一次季檢恒指權重回調至8％上限，將錄7.5億元淨流出。

國指納入中國神華 （1088），其佔權重1.24%，剔走碧桂園 （2007），成分股數目維持50隻。科指沒有變動，成分股維持30隻。京東集團（9618）的權重由6.32%增至8%。科指中，ATMXJ的權重均同達8%。而恒生綜合指數加入粉筆（2469），沒有股份被剔除，成分股數目由527隻增至528隻。粉筆為內地非學歷職業教育培訓服務供應商，是今年初首隻IPO。

MSCI中國納中遠海能京東物流

此外，MSCI中國指數加入53隻股份，包括京滬高鐵（滬：601816）、晶科能源（滬：688223）等內地A股，在港上市的兩隻中資股亦獲加入，包括中遠海能（1138）和京東物流（2618），同時剔出13隻A股。

相關字詞﹕美團(3690) 潤電 京東健康 恒指季檢

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