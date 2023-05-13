中遠海運：獲德國准入股漢堡港口

憂慮國安 入股比例降至不足25％

中遠去年公布有意收購漢堡港口營運公司HHLA的股權，原計劃收購35％股權，但項目遭德國兩個少數派政黨反對，擔心中資一旦持有較大比例股權，或能控制德國關鍵基礎設施，形成國安風險。經商議後，政府將限制中遠收購持股比例不得多於25％，無法左右企業決策，中遠其後與HHLA達成24.99％的收購協議。

漢堡港作為德國最大的貿易港口，漢堡港和市政府曾多次表示，希望中資企業入股港口，以提升吞吐量和加強競爭力，避免中資企業將業務轉移至鄰近的荷蘭鹿特丹港口和比利時法蘭德斯港口。德國政府亦發聲明表示，修訂後的協議符合國安條件。漢堡港方面則表示，中國公司持有少數股權將確保港口就業情况，並加強漢堡港作為國內外物流交匯點的重要性。

另有分析指漢堡港是中遠佈局歐洲的「最後一個環節」，藉此將內地貨運連接至歐洲市場，對倡儀「一帶一路」至關重要。中遠海運表示，漢堡港位置鄰近德國主要工業中心，目前中國貨物吞吐量佔整體吞吐量約三成。