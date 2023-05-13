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經濟

彭博：花樣年股東TCL反對重組條款

【明報專訊】融創（1918）重組債務議案似乎順利，另一內房花樣年（1777）卻遇阻力。花樣年早前公布重組債務議案，外媒引述消息稱，第二大股東TCL實業控股反對花樣年債換股條款，或因憂慮股權被大幅攤薄，花樣年回應指一旦TCL實業控股反對，公司重組可能會失敗，最壞情况下股東權益或將歸零。

最壞情况股東權益歸零

花樣年於今年1月公布重組債務議案，當中包括建議將13億美元連利息債務換成股份，變相將公司大量境外債務去槓桿。彭博社引述消息稱，TCL要求少數股東和控股股東待遇應相同，花樣年擬提出修訂，讓少數股東在重組後擁有更多股權，但TCL實業不同意細節。

花樣年需要召開股東會，至少獲逾五成投票權支持，才能通過重組債務議案。據聯交所股權披露資料顯示，目前TCL實業持股17.5%。花樣年回覆彭博社稱，若TCL投票反對發行新股，意味花樣年會重組失敗，最壞情况下，股東權益將歸零；TCL實業未有回覆查詢。

據花樣年早前公告，目前佔債務約76.4%的債權人已加入重組支持協議，若議案落實，離岸債權人將合計持有重組後花樣年的52.6%股權，TCL實業將僅持股1%，其他少數股東持股僅1.4%。根據當前計劃，重組後控股股東曾寶寶將至少持有45%的股權；截至2021年6月底，其持股57.4%。

花樣年自今年4月起停牌，停牌前報0.2元。

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