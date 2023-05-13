明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股

富衛傳第三度推遲港IPO

【明報專訊】新股市場續吹淡風，電訊盈科（0008）主席李澤楷旗下的富衛集團（FWD）據報再次推遲香港IPO計劃，待市場轉好才啟動招股。彭博社引述消息指，富衛擬進行一輪私募融資，最快6月進行IPO前融資，集資規模或至少達8億美元（約62.4億港元）。

富衛於去年已兩度延後IPO計劃，今年3月第三度向聯交所遞表，惟新股市場依然疲弱。事實上，今年第二季以來掛牌上市的7隻新股中，有5隻於首日跌穿招股價，以上市至昨日計，僅1隻未有跌穿。富衛未有回應彭博社就延遲上市消息的查詢。

Jon Nielsen退任財務總監

富衛同日公布Jon Nielsen將退任集團財務總監，並到北美發展，將任職至今年8月底，以確保交接順利。該行正於全球物色此職位繼任人，目前進度順利。

另遠東宏信（3360）分拆的宏信建設（9930）昨日起至下周四（18日）中午招股，全球發售近3.65億股股份，本港公開發售佔一成，餘下為國際配售，集資最多17.5億元。宏信建設每股招股價4.52元至4.80元，每手1000股，入場費為4848元。遠東宏信股東可優先認購，股份將於本月25日主板掛牌，上市聯席保薦人包括華泰國際、花旗環球、招銀國際及星展。

[新股]

相關字詞﹕宏信建設 遠東宏信 推遲 富衛集團

上 / 下一篇新聞