富衛傳第三度推遲港IPO

富衛於去年已兩度延後IPO計劃，今年3月第三度向聯交所遞表，惟新股市場依然疲弱。事實上，今年第二季以來掛牌上市的7隻新股中，有5隻於首日跌穿招股價，以上市至昨日計，僅1隻未有跌穿。富衛未有回應彭博社就延遲上市消息的查詢。

Jon Nielsen退任財務總監

富衛同日公布Jon Nielsen將退任集團財務總監，並到北美發展，將任職至今年8月底，以確保交接順利。該行正於全球物色此職位繼任人，目前進度順利。

另遠東宏信（3360）分拆的宏信建設（9930）昨日起至下周四（18日）中午招股，全球發售近3.65億股股份，本港公開發售佔一成，餘下為國際配售，集資最多17.5億元。宏信建設每股招股價4.52元至4.80元，每手1000股，入場費為4848元。遠東宏信股東可優先認購，股份將於本月25日主板掛牌，上市聯席保薦人包括華泰國際、花旗環球、招銀國際及星展。

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