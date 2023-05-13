明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

匯豐看好港今年經濟 上調增長預測至5%

【明報專訊】月初政府公布香港首季GDP預估增長2.7%，高於市場預期，多家大行陸續提升今年經濟預期。匯豐昨日發表報告，上修今年增幅1.2個百分點至5%，明年則因高基數效應，將增長預期下修0.4個百分點至2.5%，匯豐指首季經濟開局強勁，受惠於本地消費強勁復蘇，以及內地旅客回升，預期在未來數季仍然將維持強勁。

匯豐報告指，新冠疫後全面復常提振本地消費，當中對疫情期間備受打擊的可選消費和服務的幫助最大，加上消費券在4月和7月發放，以及就業市場強勁，有助提振消費者信心。訪港旅客方面，隨着與內地交通恢復和內地經濟同步復蘇，預期今年內地訪港旅客，可由現時恢復疫前的五成，提升至疫前的三分之二。在本地消費持續增長和強勁旅遊需求結合，匯豐上調本港今年零售增幅預期10個百分點至25%。

大新銀行維持3.6%增長預測

至於外需疲軟對於商品出口，以及高利率對於投資的影響，匯豐認為雖然經濟下行壓力仍然存在，不過預計內地與本港的人流和商業流動正常化，為經濟提供了額外緩衝，地產市場有所改善，商業信心也在上升。

不過，大新銀行（2356）維持本港經濟增長率3.6%的預測，雖然本港出口2、3月跌幅明顯收窄，但內地4月進出口數據卻差過預期，反映本港外需情况仍然充滿不明朗因素。

該行續指，環球經濟前景不明朗，加上歐美銀行業受壓可能加劇金融條件收緊，是本港今年經濟增長的主要挑戰。不過主要央行緊縮貨幣政策接近尾聲，內地經濟可望逐步復蘇，將繼續推動本港經濟回穩。

相關字詞﹕經濟復常 大新銀行 香港經濟 內地旅客 出口 消費券 匯豐

上 / 下一篇新聞