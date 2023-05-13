明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

長和減持意國電訊資產 作價205億 向私募EQT轉讓合營60%權益 收益38億

【明報專訊】長和（0001）旗下意大利電訊業務，正式落實將旗下Wind Tre的網絡設備、流動及固網的批發業務劃分予新公司，並將新公司權益的60%轉讓予私募基金EQT（殷拓）。今次交易所定的新公司企業價值為34億歐元，長和按照條款，將獲得不少於24億元歐元（折約204.81億港元）交易代價，料完成交割時，股東應佔收益約38億港元。

明報記者 陳偉燊

長和預計，待獲得監管機構批准後，交易會於6至9個月內完成。Wind Tre日後將保留零售業務，繼續營運，並繼續拓展其他收入來源。新公司的顧客亦得到保證，能與一個獨立於Wind Tre管理的流動通訊營運商合作。長和表示，今次交易套現所得款項，將用作一般企業用途，並為其核心業務活動之資本開支及投資提供資金。

霍建寧：符合集團輕資產策略

長和集團聯席董事總經理兼歐洲電訊業務旗艦CKHGT董事總經理霍建寧表示：「這項交易符合集團的『輕資產』策略，讓我們收回網絡投資成本。同時Wind Tre的合作伙伴將維持網絡的先進技術，為我們的客戶帶來裨益，也使公司的營運支出和資本支出更加穩定。我們的合作伙伴EQT是基礎設施投資領域的著名投資者，我們期待與他們長期合作。」

今次交易，為長和在2016年尾完成將旗下3意大利與荷蘭VimpelCom在意大利的Wind網絡合併，以及出資收購VimpelCom手上的合併業務Wind Tre五成持股，變成全資擁有Wind Tre後的減持資產套現行動。

在長和宣布減持當地批發電訊業務之前，Wind Tre已於2021年中完成出售意大利的電塔業務，套現33億歐元。不過，Wind Tre持續減磅同時，長和早已因應WindTre業務合併後所產生的商譽，接連於2021年及2022年兩個年度，分別作出商譽減值154.76億港元及110.39億港元，共265.15億港元，與出售多項資產所得，互有抵消。

上兩年度商譽減值265億

EQT表示，預見在流動數據流量激增、5G手機基站增加、物聯網（IoT）和新技術的帶動下，歐洲各地對強大及穩定的數碼基建需求正在增長。其透過EQT基建VI今次持股60%的新成立公司，將為Wind Tre及其他意大利流動通訊營運商提供批發連接服務，成為該國網絡覆蓋率和容量最大的流動通訊網路供應商，及全國數碼基建重要的一部分。EQT將投資於新公司的網絡，追求創新的增長機會，以更好地服務意大利的數碼生態系統。

相關字詞﹕殷拓 霍建寧 長和

上 / 下一篇新聞