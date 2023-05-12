大角嘴共居空間150呎月租1.18萬

【明報專訊】近年共居空間備受歡迎，共居空間營運商WEAVE LIVING，再推出全新共居項目、位於大角嘴道86號WEAVE STUDIOS - KOWLOON WEST，將於本月中旬正式開幕，提供435個單人及雙人套房單位，面積由約150至350方呎，最短租期為6晚，若月租由1.18萬元起計，承租期最少12個月，以最細面積150方呎計，呎租達79元，而最大面積是約350方呎的Studio Premier，租期則由1個月起。
WEAVE LIVING創辦人兼集團行政總裁 Sachin Doshi 表示，WEAVE STUDIOS–KOWLOON WEST為集團迄今規模最大的旗艦物業項目，物業中設有橫跨3層接近1.5萬方呎的共享空間，冀能為住宅提供物超所值的生活體驗。
WEAVE LIVING等購入後翻新
資料顯示，項目前身為九龍珀麗酒店，WEAVE LIVING與環球房地產資產公司成立價值2億美元（即約15.6億港元）的合營企業，並於去年4月以13.75億元收購該酒店，折合呎價約1.24萬元，購入後作全面翻新，提供約1.5萬方呎的共用空間。
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