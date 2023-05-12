大角嘴共居空間150呎月租1.18萬

【明報專訊】近年共居空間備受歡迎，共居空間營運商WEAVE LIVING，再推出全新共居項目、位於大角嘴道86號WEAVE STUDIOS - KOWLOON WEST，將於本月中旬正式開幕，提供435個單人及雙人套房單位，面積由約150至350方呎，最短租期為6晚，若月租由1.18萬元起計，承租期最少12個月，以最細面積150方呎計，呎租達79元，而最大面積是約350方呎的Studio Premier，租期則由1個月起。