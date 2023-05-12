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經濟

香港地產

劉鳴煒等白加道兩屋10億放售

【明報專訊】近月超級豪宅成交活躍，吸引城中富豪放售物業。由華置（0127）主席劉鳴煒或相關人士持有山頂白加道31號兩幢洋房，近日低調於市場上放售，兩幢合共接近10億元，實呎介乎13萬至14萬元。據悉物業已獲買家積極洽購中。

白加道31號由4幢洋房組成，由華置發展，據代理資料，上述兩幢洋房分別為白加道31號A屋及D屋，其中A屋屬項目董事屋，「大劉」劉鑾雄2005年以1.45億元購入，及後有傳轉贈予前女友呂麗君，惟目前由劉鳴煒及相關人士持有，物業實用3845方呎，連約4000方呎花園及約1100方呎天台，並附設泳池及車庫，據悉，物業將連租約出售，叫價約5.38億元，實呎約14萬元。

另一伙則為D室，實用面積3319方呎，連3009方呎花園及1104方呎天台，同設泳池及車庫，叫價約4.32億元，實呎約13萬元。物業原由理文造紙（2314）主席李文俊於2007年以1.76億元向華置購入，2015年由「大劉」以4.2億元回購，及後再轉讓至劉鳴煒個人名下。事實上，近月市場錄得多宗超級豪宅成交，其中馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有的山頂馬己仙峽道30至38號屋地，早前以50億元公司形式易手最矚目，買家包括周大福企業高層或相關人士，物業佔地面積約66,650方呎，可建樓面約4.8萬方呎，每方呎樓面地價約10.42萬元。

租客1520萬購逸瓏灣3房戶

其餘二手方面，近月租金回升，部分租客轉租為買。中原地產高級分行經理鄭志遠表示，大埔白石角逸瓏灣一期20座中座B室，實用1067方呎，3房1套間隔，獲區內租客以1520萬元購入，實呎14,246元。原業主2014年6月以1288.5萬元一手購入，持貨約9年，帳面獲利約231.5萬元或約18%。不過，市場仍有個別二手蝕讓個案。香港置業首席分區董事劉浩勤指出，將軍澳日出康城MARINI 2B座中層A室，實用785方呎，3房1套連士多房間隔，以1310萬元易手，實呎16,688元，原業主2019年1328.5萬元一手購入，持貨約4年，連使費料實蝕超過80萬元或約6%。

相關字詞﹕逸瓏灣 豪宅放售 劉鳴煒 白加道31號

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