University Hill 2B六日收逾7700票 超額48倍

明首輪價單開售160伙

University Hill第2B期明日首輪推售183伙，當中160伙、即87%單位採價單發售，另23伙招標；其中160伙以價單發售單位，涵蓋開放式至3房戶，折實價332.55萬至1007.04萬元，折實呎價13,112元至19,117元。

綜合市場資訊，5月至今整體新盤成交累錄約350宗，其中香港興業（0480）旗下愉景灣洋房項目意峰，最新售出實用面積2171方呎的11號屋（連2992方呎花園、850方呎天台），屬4房間隔，成交價5300萬元，實呎24,413元，為項目去年11月後、半年來首錄一手成交，買家成交期為60日。

市區方面，信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，新沽出第6座8樓C室，實用面積790方呎3房間隔，成交價1830萬元，實呎23,164元。維港滙II本月至今暫累售10伙，吸金逾1.96億元。另一方面，鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，新錄一宗撻訂；項目於5月3日透過招標售出的第7A座地下A室，成交價2888.8萬元，實用面積1343方呎，3房間隔連花園特色戶，實呎21,510元，據成交紀錄冊顯示，相關交易未有進展，料買家已撻訂及遭沒收5%訂金，料涉逾144萬元。