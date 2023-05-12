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經濟

香港地產

瑜一．天海折實均呎2.67萬 高上期3% 1房798萬入場 首輪未必曬冷式賣樓

【明報專訊】新盤推售步伐加快，華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一第1A期瑜一．天海，過去周一起連日上載樓書及開放示範單位後昨日開價，為本月第二個開價新盤，首批90伙價單，折實均呎26,718元，較3月底推出的1C期首批折實均呎25,953元高近3%；若與同於3月推出、位置較貼近瑜一．天海的1B期首批折實均呎24,838元比較，是次開價高約7.5%。瑜一．天海將於明日起開放設於荃灣如心廣場1期的示範單位，同日起接受認購登記，最快下周開售。

明報記者 容婌維

首批入場單位為1B座2樓E室，實用面積364方呎，1房間隔，折實價798.91萬元，折實實呎21,948元。事實上，近月樓價仍然反覆，發展商加推新期數時，首批定價均較保守。新地（0016）大埔白石角University Hill 2B期上周公布首批折實均呎與2A期首批相同，惟是次瑜一．天海首批折實均呎則較前兩期為高。華懋銷售總監封海倫表示，是次定價參考前兩期同類景觀單位成交價再作調整，屬「壓軸升ONE價」。封又稱，今期將較為惜售，並視乎市况再決定在樓花期推出多少單位。換言之，意味今期不會像1B及1C期近乎「曬冷式」賣樓。

明起開示位及收票 最快下周開售

提供447伙的瑜一．天海，首批90伙涵蓋23伙1房戶、49伙2房戶及18伙3房戶，實用面積364至960方呎，價單定價939.9萬至3433.6萬元，價單呎價25,821元至36,596元。以120天即供成交可享的最高直減折扣15%計，折實價798.91萬至2918.56萬元，折實實呎21,948元至31,107元；若採建築期可享最高12%直減折扣計，折實價則由827.11萬至3021.56萬元，折實實呎介乎22,723至32,205元。

1房戶折實價全低於千萬

不論以採即供或建築期成交，今批23伙1房戶，折實價均低於1000萬元。瑜一．天海位處整個瑜一項目的大單邊位置，向南單位料可享海景，而相關座向單位首批價單設6伙，全數位處2A座B室，屬實用597方呎的2房戶，折實價1677.56萬起；至於向南3房戶，則有機會於首輪以招標形式推售。

值得留意，瑜一．天海2B座大部分單位均向西北，望忠孝街及配水庫遊樂場一帶，相關景觀單位3月推出的1B期亦有供應。今期2B座2樓B室，實用525方呎，2房間隔、向西，價單定價1499.6萬元、價單呎價28,564元；而1B期的3A座2樓B室，實用576方呎，同為2房間隔、向西北，價單定價1494.38萬元、價單呎價25,944元。以呎價計，今期單位定價較1B期高出約一成。

相關字詞﹕曬冷式賣樓 新盤開價 華懋 瑜一．天海

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