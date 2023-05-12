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經濟
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大馬樓市供需齊跌 下半年料回穩

【明報專訊】馬來西亞5月初再度加息，隨着按揭成本增加，加上歐美經濟前景黯淡，影響當地潛在買家的置業計劃，賣家亦持觀望態度。馬來西亞大型線上地產中介平台PropertyGuru表示，大馬樓市於今年年初開始出現供需齊跌的情况，但料下半年國內經濟持續增長，將支持當地樓市回穩。

大馬樓市於2021年下半年回暖，去年4月該國全面通關後，國內經濟強勁復蘇，去年當地經濟按年大幅增長8.7%，創下逾20年以來最大升幅，帶動樓市進一步回升。根據馬來西亞國家房產資訊中心（National Property Information Centre）數據，去年大馬的住宅成交價量齊升，期內住宅成交量按年升22.3%至近24.32萬宗，成交額亦按年升22.6%至942.8億令吉，而去年馬來西亞樓價指數（MHPI）按年升2.8%至208.4點，2022年平均樓價由2021年的43.72萬令吉（約76.9萬港元）增至44.96萬令吉（約79.1萬港元）。

下半年經濟料續升支持樓市

然而，最近當地樓市復蘇步伐似乎出現了放緩的迹象。PropertyGuru近日發表的《馬來西亞2023年第二季度房產市場報告》指出，儘管預期馬來西亞通脹將在未來數月回落，但環球經濟的不確定性，影響當地潛在買家的置業意欲，該平台近月接獲潛在買家的諮詢減少5.6%；另一方面，業主對出售物業亦持觀望態度，因此近期馬來西亞住宅供應銷售指數錄得0.6%的輕微跌幅。PropertyGuru.com.my兼iProperty.com.my馬來西亞區經理謝爾頓表示，馬來西亞央行5月再加息0.25厘，令按揭成本及生活成本齊升下，最近確有不少潛在買家暫緩其置業計劃，此情况下房地產需求難以增加。

鑑於環球經濟增長放緩，將直接影響馬來西亞出口，或會拖累整體經濟增長。現時歐美經濟前景不明朗下，當地民眾不僅於作出置業決定時更為審慎，連帶是否轉買為租亦再三考量。PropertyGuru報告指出，最近大馬租賃市場指數下跌6.3%，反映租賃需求下降，而同期該國的租金指數則上升4.7%。謝爾頓表示，近年愈來愈多人出於工作便利的考量，而移居到就業中心點附近地區居住，然而隨着租金持續上升，於就業中心點附近的可負擔房屋需求愈來愈大，同時供應壓力亦愈來愈大，加上不斷上升的物價，有可能迫使更多人放棄自己的理想居住條件，例如放棄獨自在工作附近地區租房，選擇返家與家人同住，再通勤到市中心上班，此種審慎的傾向，已令租賃需求下跌，若民眾對未來經濟前景感到不確定，並繼續抱持觀望態度，此情况也許會進一步加劇。

儘管大馬住宅供應及需求增幅均見減慢，但樓價相對仍穩定。根據PropertyGuru的數據，今年首季大馬的住宅銷售價格指數增1.6%，基於勞動力短缺及建築材料價格上升，導致建築成本上漲，發展商不得不提高新盤售價，以彌補增加的成本，同時二手市場方面，業主面對通脹及不明朗的經濟前景，不太願意降價出售物業，亦令二手住宅價格相對靠穩，但該公司亦認為，若樓價持續上升，而市場需求反應繼續滯後，一旦環球經濟出現衰退，或會導致大馬樓價回調。

謝爾頓指出，雖然馬來西亞樓市面對加息及環球經濟不確定性等負面因素，但由於預期今年下半年當地經濟有望持續增長，因此該公司對下半年馬來西亞樓市前景仍抱持審慎樂觀的看法，並料隨着下半年當地經濟活動加速，將增加當地房產的吸引力。事實上，大馬財政部副部長沈志強早前曾表示，儘管外圍環境無法預測，加上預計國內經濟增長將適度放緩，但預料今年國內的房地產市場仍能取得增長，基於政府將持續扶持經濟，並有望推出短期刺激經濟措施，加上第12大馬計劃，均將有助於支撐大馬物業市場。

憧憬外企投資增 帶動房產需求

市場憧憬外國企業於馬來西亞的投資增加，將帶動國內就業市場、住屋需求，以致整體經濟向好。近年不僅大型晶片生產商Intel（美：INTL）及AMD加大於馬來西亞的投資，雲端服務供應商亞馬遜網絡服務（AWS）及Tesla（美：TSLA）早前亦分別公布公司於馬來西亞的發展大計。隨着海外資金流入，再加上該國旅遊業逐步復蘇，或有助於提振當地民眾的置業信心，令當地樓市於下半年再度回暖。當地不乏新盤應市，如吉隆坡市中心大型綜合項目Oxley Towers KLCC，該項目由新加坡上市發展商Oxley（星：OXHL）開發，項目由3座高層建築組成，集酒店、住宅、寫字樓、購物商場於一身，其中1座為包含住宅項目的So Sofitel KL Residences。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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