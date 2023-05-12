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經濟
2023年5月12日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
拆息16年高 中小行4厘息搶定存 分析：港元需求增 料存息仍有上調空間
恐推低CASA比率削盈利
港交所傳研極端天氣開市方案 或准小經紀延期交收結算
內地4月新增人民幣貸款7188億 僅預期一半
中國4月CPI僅升0.1% 分析料不會步入通縮
「中特估」退潮 港股三連跌成交縮
軟銀沽阿里獲利2784億 帶動虧損收窄 表現仍遜預期
聘千人開發日版ChatGPT
受惠通關 宏利香港APE升26%
內銀降存息上限利淨息差 大摩看好信行民行招行
京東上季扭虧賺62億 續完善業務架構 冀今季更好
京東大執位 「二把手」退任CFO掌帥印
中芯上季少賺近半
Prada上季銷售增22%
Disney+訂戶意外連跌兩季 CEO削成本奏效 串流媒體虧損收窄
美存保基金損失大 FDIC倡大行填氹
上季全球豪宅價 金融海嘯後首跌
張兆聰：國債息向下 利A股跑贏恒指
植耀輝：A股連日大成交 留意內券股
方保僑：無國界招聘 助挽留人才
技術取勝：贛鋒鋰業料55元有承接
盧駿匡：跌巿公用股做好 非吉兆
劉思明：中國電力走勢突破 可追落後
周顯：堅守本業最安全
譚新強：請教GPT-4如何解決美國債務上限危機
湯文亮：銀主盤招標出售 銀行債仔皆有利
大馬樓市供需齊跌 下半年料回穩
瑜一．天海折實均呎2.67萬 高上期3% 1房798萬入場 首輪未必曬冷式賣樓
University Hill 2B六日收逾7700票 超額48倍
劉鳴煒等白加道兩屋10億放售
宏安8.2億統一油塘工廈業權
大角嘴共居空間150呎月租1.18萬
IWG未來兩月港增4據點 涉6.7萬呎
技術取勝：贛鋒鋰業料55元有承接
【明報專訊】中廣核電上望2.3元阻力大（圖）
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